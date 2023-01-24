«Пусть Запад другую щёку и подставляет». Депутат Нилов — о предателях и новой русской идеологии

Фото: Иван Водопьянов/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





В Госдуме создана рабочая группа по укреплению традиционных ценностей. В её состав вошли и депутаты из Петербурга. «Фонтанка» поговорила со справедливороссом Олегом Ниловым о том, в чём он видит задачи этой группы. И узнала, кто должен подставить другую щёку в конфликте России с Украиной и Западом, что США — «твари тварёвые», и именно так надо начинать общение с депутатами независимым журналистам.



— Расскажите про ваши цели и задачи в этой группе.

— Это сложная, но нужная тема. Фактически это предтечи формирования того, чего сегодня нет, о чём люди сейчас многие говорят. Люди спрашивают: а где у нас идеология? Вокруг чего должен сплотиться в борьбе наш народ? К чему мы стремимся? Для чего должен быть сформирован мощный пропагандистский аппарат? Сейчас у нас ничего этого нет. Запрещена идеология. Отсутствуют институты пропаганды.



— Готовите какой-то Советский Союз.

— Нет, СССР — это в основном коммунистическая идеология и пропаганда. А нам необходимо наличие сегодняшней государственной идеологии, которая базируется на многовековых ценностях, вере, традициях, интересах народов России (это то, что было до СССР) со всем лучшим из советского времени, на мнении большинства. За последние десятилетия многое из этого было отправлено на свалку.



— Как быть с меньшинством?

— Их тоже надо защищать и гарантировать им права. Но государственная политика и развитие должно основываться на той платформе, которую со времен СССР разрушили до основания. А вместо неё предложили так называемые временные западные, потребительские ценности, которые развратили и разочаровали большую часть народа.

— О каких временных ценностях вы говорите?

—У кого-то это нажива любой ценой, у кого-то продажность и беспринципность — разрешено всё, что не запрещено хищническим капитализмом. Государство и общество — не совсем указ. По этой причине у нас в стране происходили многие катастрофические реформы и процессы, которые довели Россию до ручки. Вместо кредитной финансовой политики — ростовщичество. Офшорные схемы — когда богатейшая страна мира не могла обеспечить своим гражданам достойную зарплату и пенсию. Это всё процессы даже не волчьего капитализма, а можно сказать — развитого феодализма. В итоге мы получили откат от позиций и Российской империи, и СССР.



— Кто в этом виноват?

— Предатели, Иуды. Иваны и Михаилы, не помнящие родства. Политики 1990-х, 2000-х: Горбачевы, Ельцины, Гайдары, Чубайсы, олигархат Лондона и Куршавелей.



— Что надо было сделать не так?

— Если коротко, то посмотрите, что сделали в Китае. Мы могли сделать это 30 лет назад, и стартовые возможности у нас были на порядок выше. Или посмотрите на Эмираты и Саудовскую Аравию. Это разные варианты, но там нет предательства своих народов и государств. Мы же позволили разорять нашу экономику, топтать память героев и их могилы, сносить памятники. Я уж не говорю о том, что триллионные суммы за последние десятилетия были переправлены в офшоры, украдены, и по этой причине погибли миллионы наших граждан. Погибли от наркотиков, пьянства, отчаяния и безысходности, отсутствия лекарств, бедности и нищеты. Как по цепочке, предательство внешнее и внутреннее вело к ослаблению России.



У каждого из нас есть большое количество людей, которые раньше времени ушли из жизни в результате этой контрреволюции. Простые и доверчивые люди поверили, что процветающий Запад предложил нам пойти по пути очередного какого-то плана Маршалла (Рейгана — Горбачева/ Клинтона — Ельцина). Только в результате циничного обмана нам предложили быть не Германией или Японией, а Бразилией или Венесуэлой. Богатейшей стране мира предложили стать бензоколонкой стран НАТО. Мы, слава богу, не согласились. Но пятая колонна предателей и засланных казачков продолжала тянуть страну по пути волчьего капитализма. А наши «доброжелатели» и «партнеры» наблюдали, как страну грабят и доводят до агонии. Страна бы развалилась при таком течении обстоятельств.



— Так сейчас страна на грани развала?

— Нет, сейчас страна как раз собирается. Всё, что произошло за этот год, очень тяжело и больно, но как при любой болезни идёт и оздоровление, так и у нас выходит дурная кровь, вылезают паразиты… Это должно произойти и в головах, в смене ценностей и смыслов жизни. Но пока этого не произошло в массовом порядке. Чтобы оздоровилось мышление, нужно всем — обществу, власти, журналистам — найти эти самые ценности и сформулировать их и двигаться к ним. Осознав и убрав всё вредное, лишнее и ошибочное.



— Какие бы вы вредности убрали?

— Всё, что называется содомией, всё, что от дьявола.

— Можно пример?

— Всё в Библии сформулировано.

— Библию же не примешь как законопроект.

— А перед комиссией не стоит задача законодательно приступить к формированию такой платформы. Надо сначала сформулировать на уровне заявления, манифеста, которые провозгласят концептуальное направление движения к этим ценностям. Не надо изобретать велосипед — надо собрать лучшее из опыта многовековой истории народов России и отбросить то, что было искусственно навязано в последние десятилетия. Основы и в Коране, и в Библии, и в Торе уже есть. И, конечно, к обсуждению надо подключать и историков, экспертов, ученых, истинных авторитетов народов России.

— В Библии одна из заповедей гласит «не убий». А сейчас у нас каждый день убивают.



— Это не первая заповедь. Первая — почитай мать и отца своего. Чти Память предков! А что нам делать, если приходят нелюди на могилы дедов, матерей отцов, героев и сносят памятники, гадят, вместо звезд рисуют фашистские кресты? Что делать с этими нелюдями? Это для человека — «не убий», а для нелюдей — отнюдь.

Что сделал Господь с городами Содомом и Гоморрой? Он сжёг их вместе с людьми, женщинами и детьми! А потоп? Давайте будем последовательны. Не надо допускать сюда фашизм и педерастию. Вот буквально вчера хоккеистов НХЛ заставили играть в радужных одеждах, с радужными клюшками. Читали такую новость? Хоккей — это мужики. Один россиянин не согласился, теперь его троллят всем содо-миром. Давно надо всем сказать: «Живите как хотите, но прекратите лезть к нам со своим уставом двойных стандартов и тухлых ценностей».



И прекратите эту политику двойных стандартов: вам можно бомбить? Строить базы и душить санкциями? А Россия не должна это себе позволять? Говоря о том, почему мы применяем оружие, дайте сначала ответ: почему Америка в последнее десятилетие применяла его в более жёстких масштабах и в десятки раз больше уничтожила людей? Если вы как независимый эксперт и журналист выступаете, то вы сначала должны сказать: «Да, Олег Анатольевич, американцы и НАТО — твари последние. Твари тварёвые. И я с этим согласна, но почему же мы повторяем это?» Если так вопрос задавать, задавайте. Если без этого, то до свидания. Не хочу бороться с предвзятой позицией. Сначала объясните вы мне, почему это делала Америка? Почему обманули и «разорвали» Горбачёва, сказали уйти из Германии и сдать позиции, чтобы Запад приблизился к России со своими ракетами?



Если говорить дальше: да, мы коррупционная страна, но почему вы, сволочи, принимали у себя в Англии и Америке эти миллиарды и триллионы, награбленные вами и вашими ставленниками? Почему вы не вернули эти миллиарды? Людям верните эти деньги, украденные у них. Как только я слышу, что они белые и пушистые, а мы в крови, то эта позиция меня не устраивает. И объективно никто не хочет говорить из независимых журналистов. Все либо искренне заблуждаются, либо боятся тявкнуть на авторитетов или хозяина. Моя позиция такая: бей красных, пока не побелеют, бей белых, пока не покраснеют.

— В таком случае всё время будут кого-то бить, это какой-то нескончаемый процесс.

— Мы так всю жизнь жили. Тысячелетия нас бьют, мы бьём. Мечемся. Увы.

— Христианство нам, кстати, говорит: подставь другую щёку.

— Так и что ж они не подставляют? Они тоже христиане. Пусть они тоже подставят другую щёку. А лучше руку протянут. Но этого нет.



— У меня всё-таки остаётся вопрос: что дальше-то делать? Какой выход из сложившейся ситуации, по-вашему?

— Читайте Библию. Там всё сказано: там все причины описаны и сказано, как надо жить, чтобы быть в согласии со своей совестью и чтобы жить во благо и в любви к своему ближнему окружению. Но самое главное: надо не ждать чего-то от бога или царя и героя — надо меняться самим. То, что мы позволяли развиваться ситуации так, это и наша беда. «Моя хата с краю», «Само рассосётся», «Помогут американцы, китайцы..» — это всё заблуждение. Надо меняться, бороться, побеждать, а не выживать, — у нас всё для этого есть. Никому сюда прийти и организовать что-то не дадим (тем более это был очередной обман). Надо самим своё счастье ковать.

— Хочу ещё напомнить вам вашу шутку про мальчика Вову и ракеты. Она как с Библией соотносится?



— Никто не посмотрел всё выступление целиком. А я сказал, что главным подарком должны быть не подарки депутатов, а чтобы родные отцы, братья и дяди вернулись и подарили детям что-то лично. Для того, чтобы это приблизить, мы должны сделать всё возможное и невозможное, чтобы закончить победой эту операцию. Для того, чтобы приблизить победу… Есть такой мальчик Вова (если Зеленский не мальчик, то бросьте в меня камень), который мечтает о ракетах и самолётах. Этому мальчику я и пожелал, чтобы он получил свои ракеты и самолёты. О каком мальчике вы меня спрашиваете и вся оголтелая «ципсошная» армада комментаторов? Я сказал про 44-летнего мальчика.



— Ваши коллеги по Госдуме тоже сочли эту шутку неэтичной.

— В греческом зале, в греческом зале... Как не стыдно, как не стыдно?.. Помните, Райкин? Где ещё мне говорить об этом? Это не утренник детский, это Государственная дума. Такая моя позиция: бить надо по центрам принятия решений и транспортным узлам. Эта военная операция ведётся по военным правилам. Я, кстати, был в Мариуполе и встретился там с девочкой, чьё желание на самом деле снял. Девочка Алина хотела смарт-часы, и я ей подарил их. Ни одна сволочь не опубликовала ничего об этом.



И это всё тоже болячки прошлого, от которых мы, надеюсь, со временем будем очищаться.

Беседовала Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»