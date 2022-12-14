Петербургский депутат Госдумы Нилов на благотворительной елке пообещал «мальчику Вове из Киева» ракеты

Депутат Госдумы Олег Нилов решил пошутить во время благотворительной «Елки желаний» 14 декабря. Сорвав открытку с очередным запросом Деду Морозу, он сделал вид, что там пожелание от «мальчика Вовы из Киева» получить ракеты, и пообещал исполнить его.



Видео с остротой парламентария появилось в сети 14 декабря. На нем заметно, что другой депутат Госдумы Артем Метелев не оценил юмор коллеги.