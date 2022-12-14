    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -9

    4 м/с, южн

    751мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd63.36eur67.45

    Петербургский депутат Госдумы Нилов на благотворительной елке пообещал «мальчику Вове из Киева» ракеты

    2001
    10 комментариев

    Депутат Госдумы Олег Нилов решил пошутить во время благотворительной «Елки желаний» 14 декабря. Сорвав открытку с очередным запросом Деду Морозу, он сделал вид, что там пожелание от «мальчика Вовы из Киева» получить ракеты, и пообещал исполнить его.

    Видео с остротой парламентария появилось в сети 14 декабря. На нем заметно, что другой депутат Госдумы Артем Метелев не оценил юмор коллеги.

    Впоследствии Олег Нилов пояснил для РИА Новости, что «имелся в виду конкретный мальчик Вовочка Зеленский». «Только Вовочка Зеленский из Киева просит ему ракет прислать. Это такой экспромт, что есть такой «мальчиш-плохиш», - цитирует депутата агентство.

    Сам Олег Нилов на звонки и сообщения «Фонтанки» не ответил. «Фонтанка» попросила однопартийцев Нилова из петербургского ЗакСа прокомментировать юмор коллеги, но вечером в среду ни один оперативно слов не подобрал.

    «Елка желаний» - всероссийская благотворительная акция, в ней могут принять участие дети от 3 до 17 лет и пожилые – от 60 лет с ограниченными возможностями здоровья.

    Олег Нилов является депутатом Госдумы VI, VII и VIII созывов, а также первым замглавы фракции «Справедливая Россия – Патриоты – за правду». До этого он трижды избирался депутатом законодательного собрания Петербурга - I, II, III и IV созывов, а в 2007-2011 годах возглавлял фракцию «Справедливая Россия» в ЗакСе.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ20
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close