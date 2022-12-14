Петербургский депутат Госдумы Нилов на благотворительной елке пообещал «мальчику Вове из Киева» ракеты

Депутат Госдумы Олег Нилов решил пошутить во время благотворительной «Елки желаний» 14 декабря. Сорвав открытку с очередным запросом Деду Морозу, он сделал вид, что там пожелание от «мальчика Вовы из Киева» получить ракеты, и пообещал исполнить его.
Видео с остротой парламентария появилось в сети 14 декабря. На нем заметно, что другой депутат Госдумы Артем Метелев не оценил юмор коллеги.
Впоследствии Олег Нилов пояснил для РИА Новости, что «имелся в виду конкретный мальчик Вовочка Зеленский». «Только Вовочка Зеленский из Киева просит ему ракет прислать. Это такой экспромт, что есть такой «мальчиш-плохиш», - цитирует депутата агентство.
Сам Олег Нилов на звонки и сообщения «Фонтанки» не ответил. «Фонтанка» попросила однопартийцев Нилова из петербургского ЗакСа прокомментировать юмор коллеги, но вечером в среду ни один оперативно слов не подобрал.
«Елка желаний» - всероссийская благотворительная акция, в ней могут принять участие дети от 3 до 17 лет и пожилые – от 60 лет с ограниченными возможностями здоровья.
Олег Нилов является депутатом Госдумы VI, VII и VIII созывов, а также первым замглавы фракции «Справедливая Россия – Патриоты – за правду». До этого он трижды избирался депутатом законодательного собрания Петербурга - I, II, III и IV созывов, а в 2007-2011 годах возглавлял фракцию «Справедливая Россия» в ЗакСе.