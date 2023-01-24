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    Создатели «Смешариков» и «Фиксиков» могут столкнуться с трудностями из-за западных ПО

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    Авторы «Смешариков» и «Фиксиков» могут столкнуться с трудностями из-за окончания сроков лицензий на западные программы для создания анимации. Об этом заявила гендиректор группы компаний «Рики» Юлия Немчина в интервью РБК, опубликованном 24 января.

    Сроки лицензий истекут летом 2023 года. «Дальше остается только надеяться, что совместная работа с профильным Министерством цифрового развития поможет найти новые решения»,— отметила Немчина, добавив, что в российской индустрии «нет ни одной компании, которая бы не сидела на международных программах».

    По словам гендиректора, в прошлом году у ГК «Рики» произошло сокращение международных сделок на 25–30%, приостановлены переговоры с некоторыми международными партнёрами. Трудности, в том числе, связаны с усложнением процесса реализации прав на контент за рубежом.

    В 2023 году создатели «Смешариков» планируют запустить собственную линию одежды.

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