Между ЗСД и Парашютной улицей несколько часов будут перекрывать КАД

На севере кольцевой автодороги Петербурга в ночь с 25 на 26 января вновь будут монтировать опоры. В связи с этим несколько раз за ночь там полностью перекроют внутреннее кольцо.

С 01:30 до 01:45, с 02:30 до 02:45, с 03:30 до 03:45 и с 04:30 до 04:45 26 января на 12-м километре внутреннего кольца КАД, между развязками с ЗСД и Парашютной улицей, будут полностью перекрывать движение транспорта, сообщает 24 января пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Над проезжей частью будут монтировать две П-образные металлические опоры.