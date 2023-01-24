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    Между ЗСД и Парашютной улицей несколько часов будут перекрывать КАД

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    На севере кольцевой автодороги Петербурга в ночь с 25 на 26 января вновь будут монтировать опоры. В связи с этим несколько раз за ночь там полностью перекроют внутреннее кольцо.

    С 01:30 до 01:45, с 02:30 до 02:45, с 03:30 до 03:45 и с 04:30 до 04:45 26 января на 12-м километре внутреннего кольца КАД, между развязками с ЗСД и Парашютной улицей, будут полностью перекрывать движение транспорта, сообщает 24 января пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Над проезжей частью будут монтировать две П-образные металлические опоры.

    Перекрытие необходимо для безопасности участников движения во время монтажа ригеля. Движение будут останавливать не более чем на 15 минут за раз. Монтаж ведет АО «АБЗ-Дорстрой» в рамках строительства примыкания к развязке КАД с Парашютной улицей проектируемой дороги к аэродрому «Левашово».

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    КАДПерекрытие движения
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