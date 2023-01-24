Стукнул и забыл. В квартире на Кондратьевском тело женщины месяц лежало под одеялом

Труп женщины месяц лежал в квартире на Кондратьевском проспекте и пролежал бы еще, если бы не сестра покойной. Об этом 24 января рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



Накануне в полицию Калининского района позвонила 38-летняя гражданка и попросила проверить квартиру своей сестры, так как та уже месяц не выходит на связь. Прибывшие оперативники нашли на полу труп 46-летней петербурженки, накрытый одеялом. На голове у покойной был след от удара.



В тот же день по горячим следам был задержан 42-летний неоднократно судимый брат погибшей. Его отыскали в Моторном. Было установлено, что еще 24 декабря он повздорил с сестрой, ударил ее, ушел в свою комнату и больше родственницу не видел.

