«Чёрт» против «братана». В Петербурге судили мужчину, который ударил руководителя за маленькую зарплату

Мировой судья судебного участка №158 в Петербурге разбирался в деталях конфликта, вспыхнувшего на одном из городских предприятий. О нём 23 января рассказали в объединённой пресс-службе судов города.



По мнению потерпевшего, генерального директора фирмы, в октябре прошлого года он вышел из автомобиля на территории предприятия. В этот момент к нему подошёл слесарь. Он ударил его кулаком в левое плечо, из-за чего последний даже пошатнулся. Но этого обидчику показалось мало.

«Мужчина стал оскорблять его нецензурной бранью, высказывать угрозы расправой. Все действия он совершил в присутствии четырех других лиц», — рассказали в пресс-службе. Гендиректор узнал, что он не только «конченный чёрт», но ещё и «отмороженный на всю голову».