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    «Чёрт» против «братана». В Петербурге судили мужчину, который ударил руководителя за маленькую зарплату

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    Мировой судья судебного участка №158 в Петербурге разбирался в деталях конфликта, вспыхнувшего на одном из городских предприятий. О нём 23 января рассказали в объединённой пресс-службе судов города.

    По мнению потерпевшего, генерального директора фирмы, в октябре прошлого года он вышел из автомобиля на территории предприятия. В этот момент к нему подошёл слесарь. Он ударил его кулаком в левое плечо, из-за чего последний даже пошатнулся. Но этого обидчику показалось мало.

    «Мужчина стал оскорблять его нецензурной бранью, высказывать угрозы расправой. Все действия он совершил в присутствии четырех других лиц», — рассказали в пресс-службе. Гендиректор узнал, что он не только «конченный чёрт», но ещё и «отмороженный на всю голову».

    Версия ответчика разительно отличалась. Он сказал, что действительно подошёл к начальнику, но кулаки в ход не пускал — мужчина поприветствовал его похлопываниями по плечу и назвал «братаном». Тем не менее наличие неприязни отрицать не стал.

    «Он был недоволен в связи с тем, что его не ценили как работника и платили небольшую зарплату. Кроме того, он видел различные нарушения со сторону руководства, говорил о них с другими рабочими, выступал с критикой», — добавили в пресс-службе.

    Поверить агрессору мешал медицинский диагноз. Врачи обнаружили у пострадавшего ушибы и гематомы на левом плече, а также предположили закрытый перелом ключицы. Из-за этого ему пришлось отправиться на больничный. Версию мужчины подтвердили и свидетели.

    В итоге по статье об оскорблении (первая часть 5.61 статьи КоАП РФ) суд назначил Назарчуку наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. руб.

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