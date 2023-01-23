    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -8

    2 м/с, зап

    779мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd68.67eur74.34

    Российские троллейбусы Trolza в Аргентине стали ломаться из-за жары

    4043
    8 комментариев

    Власти крупного города Росарио в Аргентине вынуждены были остановить движение троллейбусов на линии Q. Общественный транспорт российского производства марки Trolza не выдерживает местного жаркого и влажного климата, их батареи выходят из строя, пишет 23 января издание La Capital.

    Город еще в 2017 году закупил у России 12 троллейбусов для маршрута, который соединяет юго-западный район города с центром и университетским кампусом. Выбор российского производителя был обоснован тем, что тот обещал функцию автономных поездок на большие расстояния и длительный срок службы. В 2023 году выяснилось, что их аккумуляторы износились, больше не выдерживают местной жары и перегреваются. Троллейбусы пришлось снять с линии и усилить альтернативные маршруты.

    Ситуация с ремонтом и поставками батарей для машин осложняется тем, что Trolza закрылась в 2020 году, поставщика запчастей и возможности быстрого ремонта в настоящее время нет.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    АргентинаБатареиЖараТроллейбусыЭлектробусы
    ЛАЙК0
    СМЕХ27
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close