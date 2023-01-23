Российские троллейбусы Trolza в Аргентине стали ломаться из-за жары

Власти крупного города Росарио в Аргентине вынуждены были остановить движение троллейбусов на линии Q. Общественный транспорт российского производства марки Trolza не выдерживает местного жаркого и влажного климата, их батареи выходят из строя, пишет 23 января издание La Capital.



Город еще в 2017 году закупил у России 12 троллейбусов для маршрута, который соединяет юго-западный район города с центром и университетским кампусом. Выбор российского производителя был обоснован тем, что тот обещал функцию автономных поездок на большие расстояния и длительный срок службы. В 2023 году выяснилось, что их аккумуляторы износились, больше не выдерживают местной жары и перегреваются. Троллейбусы пришлось снять с линии и усилить альтернативные маршруты.

