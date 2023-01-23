Побитый в ДТП троллейбус обошелся петербурженке в 150 тысяч рублей

Небрежность при проезде перекрестка в Петербурге стоила автомобилистке почти 150 тысяч рублей. «Горэлектротранс» отсудил у женщины компенсацию за ДТП со своим троллейбусом.
Авария произошла 12 августа 2022 года на въезде на мост Александра Невского, сообщает 23 января объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Ответчица, двигаясь на автомобиле Nissan по второстепенной дороге, выехала на нерегулируемый неравнозначный перекресток, не пропустив троллейбус. «Рогатый» получил повреждения. Автомобилистку признали виновной в административном правонарушении по ч.2 ст.12.13 КоАП РФ («Нарушение правил проезда перекрестка»).
СПб ГУП «Горэлектротранс» обратился в суд, чтобы получить компенсацию за поврежденную технику. По ОСАГО предприятию выплатили 173 500 рублей, и с виновницы представитель просил взыскать разницу между выплаченной суммой страхового возмещения и реальным ущербом (161 411 рублей 35 копеек), а также расходы на оплату госпошлины (4 428 рублей 28 копеек).
Ответчица с суммой ущерба не согласилась. Суд назначил экспертизу, и та подсчитала, что на дату ДТП стоимость восстановительного ремонта троллейбуса составила 314 400 рублей. В результате разница между выплатой и ущербом сократилась примерно на 20 тысяч рублей.
Каких-либо доказательств другой суммы ущерба или несоответствия страхового возмещения автомобилистка не предоставила. В итоге Калининский районный суд Петербурга взыскал с нее 140 900 рублей в счет компенсации ущерба и 3 865 рублей 40 копеек на оплату госпошлины.