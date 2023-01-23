Побитый в ДТП троллейбус обошелся петербурженке в 150 тысяч рублей

Небрежность при проезде перекрестка в Петербурге стоила автомобилистке почти 150 тысяч рублей. «Горэлектротранс» отсудил у женщины компенсацию за ДТП со своим троллейбусом.



Авария произошла 12 августа 2022 года на въезде на мост Александра Невского, сообщает 23 января объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Ответчица, двигаясь на автомобиле Nissan по второстепенной дороге, выехала на нерегулируемый неравнозначный перекресток, не пропустив троллейбус. «Рогатый» получил повреждения. Автомобилистку признали виновной в административном правонарушении по ч.2 ст.12.13 КоАП РФ («Нарушение правил проезда перекрестка»).