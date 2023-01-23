Во всем Пакистане отключилось электричество

Электроэнергия отключилась по всему Пакистану после скачка напряжения в национальной сети. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство энергетики.

«Cистемная частота национальной сети снизилась в 7:34 сегодня утром, что привело к широкомасштабному сбою в энергосистеме», — рассказали в ведомстве.

Электроснабжение восстановили на нескольких сетевых станциях Исламабадской электроснабжающей компании, власти проводят работы по восстановлению электросетевых станций.



В 2021 году, тоже в январе, весь Пакистан целиком провел без электричества несколько часов.