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    Во всем Пакистане отключилось электричество

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    Электроэнергия отключилась по всему Пакистану после скачка напряжения в национальной сети. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство энергетики.

    «Cистемная частота национальной сети снизилась в 7:34 сегодня утром, что привело к широкомасштабному сбою в энергосистеме», — рассказали в ведомстве.

    Электроснабжение восстановили на нескольких сетевых станциях Исламабадской электроснабжающей компании, власти проводят работы по восстановлению электросетевых станций.

    В 2021 году, тоже в январе, весь Пакистан целиком провел без электричества несколько часов.

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