Пакистан провёл без электричества несколько часов — вся страна целиком

К утру 10 января специалисты восстановили электроснабжение на большей части Пакистана, где в субботу вечером произошло массовое отключение электроэнергии.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Пакистанскую телевизионную государственную корпорацию, техническую неисправность спровоцировало падение мощности. В национальной системе распределения электроэнергии мощность внезапно упала с 50 до нуля, уточняет РИА Новости со ссылкой на Radio Pakistan. Точные причины инцидента расследует специальный комитет.
Вечером 9 января все населенные пункты Пакистана остались без электричества.
Напомним, в ноябре была полностью обесточена Сирия, причём второй раз за три месяца.