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Пакистан провёл без электричества несколько часов — вся страна целиком

К утру 10 января специалисты восстановили электроснабжение на большей части Пакистана, где в субботу вечером произошло массовое отключение электроэнергии.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Пакистанскую телевизионную государственную корпорацию, техническую неисправность спровоцировало падение мощности. В национальной системе распределения электроэнергии мощность внезапно упала с 50 до нуля, уточняет РИА Новости со ссылкой на Radio Pakistan. Точные причины инцидента расследует специальный комитет.

Вечером 9 января все населенные пункты Пакистана остались без электричества.

Напомним, в ноябре была полностью обесточена Сирия, причём второй раз за три месяца.

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Комментарии (6)

vic_5e4cd1938d1a8
Кто-то сторонний отрепетировал на целой стране отключение электричества. Тренируются, пока, на таких "кошках".
Киргуду
А как мощность падала?
Стремительным домкратом?
WuhanRockCafe
Скорее всего понизилась частота в сети и автоматика отключила генераторы на электростанциях.
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