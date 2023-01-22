Лейтенант из Приозерска погиб в ходе боевых действий

Администрация Приозерского района Ленинградской области 22 января сообщила, что в ходе боевых действий на Украине погиб уроженец Приозерска, командир взвода радиационной химической и биологической разведки, лейтенант Алексей Железнов. Ему было 45 лет.



Алексей Железнов обучался в Санкт-Петербургском высшем зенитном ракетном командном училище по специальности средства противовоздушной обороны.



Церемония отпевания пройдёт 24 января в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы в Приозерске. Похоронят погибшего на Новом кладбище.