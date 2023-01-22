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    Боевые действия на Украине

    Лейтенант из Приозерска погиб в ходе боевых действий

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    Администрация Приозерского района Ленинградской области 22 января сообщила, что в ходе боевых действий на Украине погиб уроженец Приозерска, командир взвода радиационной химической и биологической разведки, лейтенант Алексей Железнов. Ему было 45 лет.

    Алексей Железнов обучался в Санкт-Петербургском высшем зенитном ракетном командном училище по специальности средства противовоздушной обороны.

    Церемония отпевания пройдёт 24 января в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы в Приозерске. Похоронят погибшего на Новом кладбище.

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