В Дагестане автомобиль упал с обрыва после столкновения с лошадью

Автомобиль сорвался с обрыва после столкновения с лошадью в Дагестане. Падение с 15-метровой высоты оказалось критичным для пассажира. Подробности сообщает пресс-служба республиканского МВД 22 января.



По данным полиции, авария произошла вечером 21 января на 93-м километре автодороги «Махачкала — Верхний Гуниб» в Левашинском районе. За рулем «ВА3-211440» был 25-летний местный житель. Дорогу перебегала лошадь, водитель не смог избежать столкновения с животным, после чего от удара машина сорвалась с обрыва, пролетев 15 метров.



Пассажир, 26-летний житель Левашинского района, скончался на месте. Водителя госпитализировали. По факту проводится проверка.

