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    «Табличек нет, стоит за забором». Как выглядит вблизи экспозиция разбитой украинской техники в Ленобласти

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    30 комментариев
    Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру»
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    У музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировске появилась своеобразная экспозиция из трофейной техники ВС Украины, подбитой в ходе боевых действий. Машины стоят отдельной очередью, огороженные забором.

    Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру»
    Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру»
    Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру»
    Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру»
    Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру»
    Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру»
    Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру»
    Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру»
    Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру»
    Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Среди экспонатов — несколько БТР и танков, в том числе Т72-Б. В отличие от другой техники, на машины ВСУ посетителям залезать нельзя.

    Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру»
    Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру»
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    Информационных табличек нет, но в соцсетях пользователи уже обсуждают выставку.

    Такие выставки в России проходят уже не впервые: летом прошлого года в парке «Патриот» в рамках форума «Армия-2022» показали трофейную украинскую технику.

    Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру»

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    ВыставкаПарк ПатриотТрофеиБоевые действия на УкраинеТехника ВСУ
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