«Табличек нет, стоит за забором». Как выглядит вблизи экспозиция разбитой украинской техники в Ленобласти

У музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировске появилась своеобразная экспозиция из трофейной техники ВС Украины, подбитой в ходе боевых действий. Машины стоят отдельной очередью, огороженные забором.
Среди экспонатов — несколько БТР и танков, в том числе Т72-Б. В отличие от другой техники, на машины ВСУ посетителям залезать нельзя.
Информационных табличек нет, но в соцсетях пользователи уже обсуждают выставку.
Такие выставки в России проходят уже не впервые: летом прошлого года в парке «Патриот» в рамках форума «Армия-2022» показали трофейную украинскую технику.