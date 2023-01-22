Подросток совершил самоубийство на юге Петербурга, пока его отец ломал дверь в комнату с полицией

СК Петербурга устанавливает обстоятельства, которые привели к гибели 13-летнего мальчика во Фрунзенском районе.



В полицию накануне около восьми вечера обратился житель Стрельбищенской улицы с сообщением о том, что его сын, шестиклассник, заперся в комнате и не открывает. Об этом стало известно «Фонтанке» 22 января.

Когда сотрудники полиции при помощи МЧС вскрыли дверь, выяснилось, что подросток совершил самоубийство. Скорая не смогла откачать ребенка.

С места эксперты изъяли пояс от кимоно.

Семья у подростка полная, благополучная, на учетах не состоит.