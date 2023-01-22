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    Подросток совершил самоубийство на юге Петербурга, пока его отец ломал дверь в комнату с полицией

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    СК Петербурга устанавливает обстоятельства, которые привели к гибели 13-летнего мальчика во Фрунзенском районе.

    В полицию накануне около восьми вечера обратился житель Стрельбищенской улицы с сообщением о том, что его сын, шестиклассник, заперся в комнате и не открывает. Об этом стало известно «Фонтанке» 22 января.

    Когда сотрудники полиции при помощи МЧС вскрыли дверь, выяснилось, что подросток совершил самоубийство. Скорая не смогла откачать ребенка.

    С места эксперты изъяли пояс от кимоно.

    Семья у подростка полная, благополучная, на учетах не состоит.

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