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    Антициклон согреет Петербург. И может разогнать облака для солнца

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    Синоптическая карта Петербурга 22 января представлена антициклоном, поэтому в городе будет облачно с прояснениями и второй день подряд может заглянуть солнце. Об этом сообщает центр «ФОБОС».

    Как отмечают специалисты, из-за гребня антициклона вероятность осадков снизится до минимальной. Не исключено, что сквозь облака проглянет солнце.

    «Столбики термометров останутся на 3 градуса выше многолетней нормы середины зимы», — отмечают специалисты.

    Сегодня северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с. В городе по сравнению с субботой температура воздуха незначительно опустится: до −1…−3°, в Ленинградской области — до 0…−5°. Атмосферное давление повысится до 780 мм ртутного столба.

    Днем ранее в Петербурге было солнечно и идеально для прогулок, так как стоял практически полный штиль.

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