Антициклон согреет Петербург. И может разогнать облака для солнца

Синоптическая карта Петербурга 22 января представлена антициклоном, поэтому в городе будет облачно с прояснениями и второй день подряд может заглянуть солнце. Об этом сообщает центр «ФОБОС».



Как отмечают специалисты, из-за гребня антициклона вероятность осадков снизится до минимальной. Не исключено, что сквозь облака проглянет солнце.

«Столбики термометров останутся на 3 градуса выше многолетней нормы середины зимы», — отмечают специалисты.

Сегодня северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с. В городе по сравнению с субботой температура воздуха незначительно опустится: до −1…−3°, в Ленинградской области — до 0…−5°. Атмосферное давление повысится до 780 мм ртутного столба.