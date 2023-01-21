Материнский инстинкт. Как поступил Илья Трабер с тем, кто напал на него в самолете

На фото Илья Трабер и Анвар Ниязов/коллаж «Фонтанки» Поделиться Поделиться





После небесной новости, как медик и он же культурист ударил знакового бизнесмена России, на улице и по большим кабинетам пошли шуточки. Мол, арестованный еще пожалеет. Развязка наступила — с ним случилось непредсказуемое.



Начать сразу с распечатывания интриги — как футбольному фанату перед финалом раскрыть счет. Так что для разминки воспроизведем, с чего вспыхнула и как развивалась эта история, в вероятность которой никто бы не поверил.

«Фонтанка» сама вспоминает, как 24 ноября Илья Трабер, при всем своём могуществе, о котором сложены мифы, взял билет на рейс Москва — Петербург в экономкласс «Аэрофлота» (места уровня «бизнес» были заняты, а Трабер спешил). Уже на борту у него возник неприятный диалог с соседом по креслу. По мнению миллиардера, тот буквально навалился на него сбоку, а на взгляд другого — Трабер мог бы и потерпеть. Увы, ни аудио-, ни видеозаписи не осталось, но всё же никто не опроверг цитату Трабера: «Что ты как мартышка развалился?!» После чего Трабер и получил кулаком в лицо. Причем ему за 70 лет, а напавшему — 35. Как позже выяснилось, виновник — дипломированный врач и поклонник культуризма плюс единоборства, а ранее его уволили из петербургской больницы за похожую выходку. Уголовное дело не заставило себя ждать, и Анвар Ниязов оказался в изоляции.



В принципе, никто и не сомневался. Но тогда эта новость долетела до космических эшелонов власти. Многие иронизировали, что арестованный еще отделался легким испугом, ведь в Пулково Трабера встречала его личная охрана. Дошло до слухов, что с Ниязовым разберутся чуть ли не в «Крестах». «Фонтанка» вынуждена похоронить этот воодушевленный сценарий.

По точным данным журналиста нашего издания, 20 января Управление дознания ГУ МВД направило в «Кресты» постановление об освобождении Ниязова, а к вечеру он уже дышал воздухом свободы. Что касается уголовного дела по статье 112 УК — «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» — как факта, то оно будет прекращено в понедельник, 23 января. И дело тут не во вновь открывшихся обстоятельствах того, что произошло на борту самолета.



Недавно к Илье Траберу обратилась мать обвиняемого. Вряд ли она смогла добиться личной аудиенции или же поговорить по телефону, но ее «молитву» передали.

Это пожилая женщина из Туркменистана. Уж какие слова она нашла — понятно только мамам. И судя по реакции Трабера, они тронули.

Адвокат Трабера Игорь Сочиянц принципиально подтвердил эту информацию: «Да, всё правильно. Именно обращение матери обвиняемого явилось основным мотивом для моего доверителя». Также он подтвердил и то, что через него Трабер подал заявление о примирении сторон. Хотя, конечно, множественное число слова «стороны» здесь носит лишь юридический смысл.



С этим событием может сравниться лишь выходка Григория Лепса. Только наоборот. В декабре Лепс умудрился устроить мордобой в баре на Московском проспекте и, как писала «Фонтанка», совсем не по-пацански избить петербуржца. То шоу тоже закончилось примирением, но совсем по другой схеме — народный артист России договорился с пострадавшим, ответив серьезной суммой.



Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

