Во всем виновата «мартышка». Как врач-культурист 5 раз ударился своим носом об Илью Трабера

Фото: dpa/picture-alliance/ТАСС Поделиться Поделиться





Новости о смешной потасовке на борту «Аэрофлота» взволновали Петербург и Москву. Все дело в шести буквах фамилии самого таинственного бизнесмена РФ. «Фонтанка» не смогла устоять и литературно обработала информацию.



Начнем с того, что Илья Трабер — человек-легенда, которого не стоит долго представлять. Легче перечитать его первое интервью нашему изданию за всю историю сотен публикаций о нем же.



Илья Трабер Фото: архив «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Итак, в ночь на 24 ноября он мирно сел на свое порядковое место на борту самолета компании «Аэрофлот». Вскоре лайнер взлетел и направился из Москвы в Питер.



Вся далее представленная нами информация получена из полицейских материалов, и причем по крохам. В этот торжественный раз система вредила прессе, как могла. Люди при исполнении и так раздражены легкой утечкой в телеграм-каналы, которые предельно удивили больших чинов и важных персон в столице и в городе на Неве.

Журналист «Фонтанки» по карте в сантиметрах не мерил, но где-то над Торжком (время по Москве — 1:30) между двумя пассажирами начался неприятный диалог. Илья Трабер устал вжиматься в кресло, так как сосед слишком вольготно развалился и почти залег на половину Ильи Ильича. Как наш ньюсмейкер еще столько терпел при своем властном нраве — мало понятно, но теперь беседа категорически не задалась. Первоначальные реплики с обращениями на «вы» вскоре перешли в «тыканье».



Уже потом, при опросах свидетелей, будут внесены в протокол следующие показания: «Один из них произнес: «Что ты, как мартышка, развалился?!» Исходя из наших знаний о действующих лицах, автор позволит утверждать, что это был голос Трабера. Хотя, конечно, Трабер неточен. «Фонтанка» достала фотографический образ его оппонента.



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Вот после этого сосед Трабера и вскочил. Через секунду его кулак воткнулся Траберу в лицо. И судя по сообщению пресс-службы судов Петербурга — «не менее пяти ударов по голове».

Так как оба — мужчины, то можно указать возраст: Илье Траберу — 72 года, обиженному — 35.

Но плохо вы знаете Трабера, если думаете, что после этого он откинулся в кресло и примолк. Медленно отстегнув ремень безопасности, Трабер привстал и перешел в контрнаступление. Жаль бойкого поединка не вышло — расстояние между креслами узкое, ну не развернуться. Да еще сзади, с другого ряда, один из пассажиров схватил за шею молодого разбушевавшегося и парализовал его прыткость. Дальше, сами понимаете, женские крики, топоток стюардесс. Возгласы из зала: «Господа, успокойтесь!»



Их рассадили в разные концы салона, а экипаж спросил Трабера, нужна ли после посадки полиция. Оказалось, не требуется. Типа, в его жизни и не такое бывало. И все бы стихло, но при выходе из Пулково Трабера, как положено, встречали. И охрана не смогла не обратить внимание на фингал под правым глазом своего шефа.

Все выбежали из машин эскорта, а на свои хлопоты, в этот момент мимо них проходил тот самый 35-летний. «Минуточку!» — подтянули они того, не знавшего в лицо самого (!) Трабера.

Рядом скучавший полицейский заподозрил заваруху и вызвал подкрепление. Участники небесной драки стали что-то отвечать, парировать, и им пришлось проследовать в казенный кабинет. Устные заявления там были разные, в основном нервные. Трабер побои снимать отказался, мол, спешу, не до вас всех. Разошлись. Но, похоже, в эти минуты его оппонент понял, что ударил кого-то не того и куда-то не туда. Уж кто ему посоветовал регистрировать происшествие, пусть тот теперь и отнекивается.



Утром 25 ноября он обратился в травмпункт, где заявил, что его избил неизвестный пожилой мужичок прямо на борту «Аэрофлота». Медицина зафиксировала поврежденный нос, жалобы на боль, головокружение. Когда об этом сообщили Траберу, то он разозлился в высшем смысле этого слова. Он тоже снял побои, и залпом заработала вся его тяжелая юридическая артиллерия.

К этому историческому моменту полиция уже узнала, что 35-летний врач Анвар Ниязов недавно был уволен из Мариинской больницы за аналогичное безобразие. Там он также избил своего коллегу — хирурга Ислама К.

Так родилось уголовное дело по статье 112, пункт «д», — «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений». Тем более что руководство полиции на транспорте осознавало статус Трабера. За Ниязовым сгоняли в Мурино, где он проживает, закрыли и арестовали на месяц. Так что Новый год проведет под елкой. Но все равно — во как удачно попал.



Все же в этом случайном приключении, на наш взгляд, есть особый штрих. Илья Трабер летел... эконом-классом. В принципе, эти несколько слов — самодостаточная новость.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

