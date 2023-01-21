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    Маск назвал «безжалостной эскалацией» обсуждение в Госдепе ударов по Крыму

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    Владельцу Twitter не понравилась статья New York Times, в которой шла речь о поставке Украине нового оружия, способного нанести удары по Крыму. Он считает такие разговоры накаляющими ситуацию.

    «Я полностью за Украину, но безжалостная эскалация крайне опасна для Украины и всего мира», — высказался Илон Маск 21 января.

    В материале NYT речь шла о том, что власти США обсуждают возможность поставки Украине оружия, которое способно нанести удары по Крымскому полуострову. Ранее этого не происходило как раз потому, что могло стать эскалацией. Однако теперь позиция изменилась, и США готовы поддержать украинскую армию, в том числе положение страны при возможных переговорах.

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