Маск назвал «безжалостной эскалацией» обсуждение в Госдепе ударов по Крыму

Владельцу Twitter не понравилась статья New York Times, в которой шла речь о поставке Украине нового оружия, способного нанести удары по Крыму. Он считает такие разговоры накаляющими ситуацию.



«Я полностью за Украину, но безжалостная эскалация крайне опасна для Украины и всего мира», — высказался Илон Маск 21 января.

В материале NYT речь шла о том, что власти США обсуждают возможность поставки Украине оружия, которое способно нанести удары по Крымскому полуострову. Ранее этого не происходило как раз потому, что могло стать эскалацией. Однако теперь позиция изменилась, и США готовы поддержать украинскую армию, в том числе положение страны при возможных переговорах.