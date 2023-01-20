Под Петербургом пьяный попал под поезд и выжил

Житель Ленинградской области госпитализирован в тяжёлом состоянии после ночной встречи с поездом в Кировском районе. Он шатался на путях, не осилив подъём на пешеходный мост.



Как сообщает Управление на транспорте МВД по Северо-Западу, грузовой состав, следовавший со станции Лужская в Бабаево, сбил человека у Мги ночью 20 января. Мужчина переходил железную дорогу под пешеходным мостом, по предварительным данным, он был нетрезв.

«Машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Однако наезд предотвратить не удалось», — добавляют в ведомстве.