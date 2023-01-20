Мужчина в Петербурге брал у знакомых машины, чтобы сдать в аренду, а вместо этого разбирал на запчасти

В Петербурге вынесли приговор хитрому дельцу, который присвоил четыре автомобиля своих знакомых. Вместо того, чтобы сдать их в аренду, как было уговорено, он продал машины по запчастям.



В апреле 2019 года подсудимый на основании устной договоренности получил от знакомой во временное владение автомобиль Skoda Rapid 2016 года выпуска стоимостью 451 000 рублей, сообщает 20 января объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Машину он должен был передать в аренду через таксопарк. Вместо этого он припарковал ее у дома 4 по Складской улице и разобрал на запчасти.