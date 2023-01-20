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    Мужчина в Петербурге брал у знакомых машины, чтобы сдать в аренду, а вместо этого разбирал на запчасти

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    В Петербурге вынесли приговор хитрому дельцу, который присвоил четыре автомобиля своих знакомых. Вместо того, чтобы сдать их в аренду, как было уговорено, он продал машины по запчастям.

    В апреле 2019 года подсудимый на основании устной договоренности получил от знакомой во временное владение автомобиль Skoda Rapid 2016 года выпуска стоимостью 451 000 рублей, сообщает 20 января объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Машину он должен был передать в аренду через таксопарк. Вместо этого он припарковал ее у дома 4 по Складской улице и разобрал на запчасти.

    Таким же образом он поступил еще с тремя автомобилями, которые ему доверили знакомые: Skoda Yeti, Chevrolet Cruze и Skoda Octavia. Запчасти мужчина продал, а полученными деньгами распорядился по своему усмотрению. Ущерб собственникам машин составил более 1,5 миллиона рублей, сообщает прокуратура Петербурга.

    Невский районный суд Петербурга признал мужчину виновным в присвоении вверенного имущества в крупном размере по ч. 3 ст. 160 УК РФ и приговорил его к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

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    СудПрисвоение имущества
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