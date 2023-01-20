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    КАД три раза за ночь перекроют между ЗСД и Парашютной улицей

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Монтажные работы в ночь с 23 на 24 января несколько раз перекроют движение по внутреннему кольцу КАД на севере Петербурга. Там будут устанавливать металлическую П-образную опору над проезжей частью.

    С 01:30 до 01:45, с 02:30 до 02:45 и с 03:30 до 03:45 24 января на 12-м километре внутреннего кольца КАД, между развязками с ЗСД и Парашютной улицей, будут полностью перекрывать движение транспорта, сообщает 20 января пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Это нужно, чтобы обеспечить безопасность участников движения во время монтажа ригеля конструкции.

    Работы ведутся в рамках строительства примыкания к развязке КАД с Парашютной улицей проектируемой дороги к аэродрому «Левашово». Выполняет их АО «АБЗ-Дорстрой» по заказу ООО «Газпром инвест».

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    КАДПерекрытие движения
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