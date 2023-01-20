«Димон, ты чего, братан?» На Урале парень чуть не утонул в крещенской проруби

Во время крещенских купаний в Нижнем Тагиле молодому человеку стало плохо в купели — на помощь пришел один из окунающихся. Об этом 20 января сообщает E1.ru.



На месте дежурили сотрудники МЧС, но быстрее на помощь пришел один из окунающихся. Мужчина заметил, что парень не в порядке и резко бросился в воду. Он поддержал его и вместе с другими очевидцами вытащил на берег.

