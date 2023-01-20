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    «Димон, ты чего, братан?» На Урале парень чуть не утонул в крещенской проруби

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    «ЧП Нижний Тагил» во «ВКонтакте»

    Во время крещенских купаний в Нижнем Тагиле молодому человеку стало плохо в купели — на помощь пришел один из окунающихся. Об этом 20 января сообщает E1.ru.

    На месте дежурили сотрудники МЧС, но быстрее на помощь пришел один из окунающихся. Мужчина заметил, что парень не в порядке и резко бросился в воду. Он поддержал его и вместе с другими очевидцами вытащил на берег.

    «Димон, ты чего, братан?» — говорит оператор на видео.

    Когда молодой человек оказался в безопасности, то его спаситель вернулся в купель и трижды перекрестился. По словам очевидцев. парня не отправляли в больницу — всю необходимую помощь оказали на месте.

    «Они там почти самые первые были. Народу было мало. Парня, который тонул, зовут Дима. И мужчина, который бросился за ним, тоже оказался Димой. Хорошо, что всё обошлось», — рассказал очевидец в группе «ЧП Нижний Тагил» во «ВКонтакте».

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