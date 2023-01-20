Команда ученых воссоздала облик мальчика-неандертальца по черепу, найденному в пещере

Ученые из Цзилиньского университета в Китае и МГУ имени Ломоносова восстановили внешность мальчика-неандертальца по черепу, который обнаружили в 1938 году в пещере Тешик-Таш на территории Узбекистана. Об этом рассказало агентство Синьхуа.

Окаменелый череп принадлежал неандертальцу в возрасте 8–9 лет. Он жил примерно от 300 до 40 тысяч лет назад. Эта находка, по словам академика РАН, директора НИИ и музея антропологии МГУ Александры Бужиловой, является первой окаменелостью неандертальца, обнаруженной в Азии.