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    Команда ученых воссоздала облик мальчика-неандертальца по черепу, найденному в пещере

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    Ученые из Цзилиньского университета в Китае и МГУ имени Ломоносова восстановили внешность мальчика-неандертальца по черепу, который обнаружили в 1938 году в пещере Тешик-Таш на территории Узбекистана. Об этом рассказало агентство Синьхуа.

    Окаменелый череп принадлежал неандертальцу в возрасте 8–9 лет. Он жил примерно от 300 до 40 тысяч лет назад. Эта находка, по словам академика РАН, директора НИИ и музея антропологии МГУ Александры Бужиловой, является первой окаменелостью неандертальца, обнаруженной в Азии.

    Как уточняет MailOnline, череп находился в неглубокой яме. Вместе с ним нашли пять рогов сибирского горного козла и скелеты птиц. Это может говорить о том, что мальчика похоронили при соблюдении ритуалов. Установить, что ребенок относится к неандертальцам, удалось только в 2021 году.

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    НаукаНеандертальцы
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    Комментарии 7

    Zet20 Янв 2023 в 10:41
    Смышлёный?
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