Фандорино горе: альтернативная история в сериале «Фандорин. Азазель»

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В онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» 19 января выходит новая экранизация романа Бориса Акунина «Азазель», в котором читатель впервые познакомился с гениальным сыщиком Эрастом Фандориным. Главное изобретение авторов сериала «Фандорин. Азазель» — действие перенесено в современную альтернативную Россию, которой удалось избежать революции 1917 года и сохранить монархию.



Возможно, по версии авторов фильма, Второй мировой войны тоже не было, или расклад сил был в ней несколько другой, иначе откуда бы взяться в Петрограде 2023 года улице императора Хирохито, находящейся неподалеку от Летнего сада, примерно в районе нынешней улицы Чайковского. Из других остроумных топонимов упоминаются станции аквабуса «Белогвардейская» и «Проспект Ольги Великой». Кроме того, небоскребный комплекс а-ля Москва-Сити теперь возвышается в центре Петрограда, а что еще печальней, даже монархический строй не смог воспрепятствовать реновации Летнего сада в стилистике евроремонта.



Про незадачливого вождя мирового пролетариата на светских вечеринках сплетничают, будто бы «ему сделали мавзолей в Аргентине, и он лежит там мумифицированный, а все местные ходят на него глазеть и даже деньги за это платят». Однако дело Ленина в каком-то смысле живет: его потихоньку продолжает правнук Виктор Ульянов (Евгений Серзин), художник-акционист, у которого своя арт-коммуна «Ком в горле». Среди самых громких акций Ульянова — макабрический перформанс на открытии фонтанов в Петергофе, а также «Слезы империи» — нарисованный на разведенном мосту гигантский глаз, плачущий кровавыми слезами (отчетливая отсылка к другому человеческому органу, в свое время изображенному на Литейном мосту одной арт-группой).



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Сквозь все эти атрибуты «нового прочтения» в фильме Нурбека Эгена вполне просматривается знакомая старым акунинским читателям детективная канва романа: 20-летний сотрудник сыскной полиции расследует серию загадочных самоубийств, к которым причастна роковая женщина Амалия Бежецкая (Милена Радулович), участница подпольной террористической организации «Азазель». В экранной версии авантюристка и содержанка приобрела приличную профессию певицы, но по-прежнему косплеит Клеопатру: ее вожделеют все половозрелые мужские особи, которыми она вертит, как хочет. Не исключение и император Николай III (Максим Матвеев), который в первых двух сериях «Фандорина» представляется куда более занятным персонажем, чем следователь-молокосос.



У исполнителя заглавной роли Владислава Тирона задача, в общем-то, несложная: прятать еще только пробуждающуюся способность к дедукции под маской застенчивости и невинности, периодически робко напоминая разным снисходительным персонажам, что он не Эразм, а Эраст, и не Федорин, а Фандорин. Другое его важное занятие — строить глазки ценной свидетельнице Лизе (Мила Ершова), которая сразу же настоятельно предлагает перейти на «ты», и держать ее в курсе расследования, а главное — одалживает новому другу свое платье для костюмированного бала у Амалии. Кроме бойкой и дерзкой Лизы воспитанием Фандорина занимается его шеф Бриллинг (Сергей Горошко): «Доверяйте своей интуиции и не позволяйте психологическим травмам влиять на вашу уверенность». (Как знают поклонники Фандорина, настоящее горе свалится на него в первой же книге и станет причиной его заикания, но, к счастью, не отразится на его аналитическом уме.)



И становление личности Фандорина, и расследование деятельности «Азазеля» в сериале немного отходят на второй план перед семейными и политическими проблемами Николая III, получившегося весьма трагикомической фигурой, жалкой и беспомощной, но в чем-то и трогательной. В начале первой серии на церемонии вручения военных наград император, как обычно смущенный и испуганный, внезапно вопреки протоколу вручает орден за миротворческую деятельность премьер-министру (Евгений Стычкин), стараясь соблюсти баланс между силовой и либеральной «башнями». Конфликт между ними обостряется на заседании, где обсуждается восстание радикалов на Ближнем Востоке. «Что это будет за империя, если мы не отреагируем?» — разжигает имперские амбиции главнокомандующий, его высочество Михаил Юрьевич Романов (Игорь Черневич), между тем как либеральный премьер настаивает на недопустимости «военного вмешательства во внутренние дела суверенного государства».



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Еще труднее самодержцу балансировать между Амалией, которая дает ему «интимные концерты», как уверяют таблоиды, и императрицей Анной (Уршула Малка), не скрывающей своего презрения к мужу. Что неудивительно: апофеозом недееспособности императора становится неумение даже как следует хлопнуть дверью после семейной сцены. «Хлопни за меня», — приказывает Николай лакею после очередного неприятного разговора с супругой, прекрасно знающей, что он опять отправился в вертеп разврата к Амалии. Возвращаясь с вечеринки несолоно хлебавши, пьяный император, одетый в штатское, бредет с бутылкой по пустынной набережной Мойки, специально перекрытой полицейскими, и жалуется самому себе на собственное ничтожество: «Да, я жалок! Даже изменить жене не могу, как обычный русский мужик…»



Разнюнившийся Николай вызывает искреннюю человеческую симпатию. Но в то же время складывается впечатление, что авторы альтернативной истории в «Фандорине» сохранили монархию и уже не впервые в российской практике отдали власть в слабые безвольные руки только для того, чтобы лишний раз показать декоративную сущность и историческую бесперспективность самодержавия. Впрочем, всегда остается надежда, что в следующих сериях события примут не совсем предсказуемый оборот: царь возьмется за ум, стукнет кулаком по столу и все-таки задумается не только об интимных концертах, но и о спасении отечества от художников-экстремистов.

Лидия Маслова, специально для «Фонтанки.ру»

