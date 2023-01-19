Фандорино горе: альтернативная история в сериале «Фандорин. Азазель»

В онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» 19 января выходит новая экранизация романа Бориса Акунина «Азазель», в котором читатель впервые познакомился с гениальным сыщиком Эрастом Фандориным. Главное изобретение авторов сериала «Фандорин. Азазель» — действие перенесено в современную альтернативную Россию, которой удалось избежать революции 1917 года и сохранить монархию.
Возможно, по версии авторов фильма, Второй мировой войны тоже не было, или расклад сил был в ней несколько другой, иначе откуда бы взяться в Петрограде 2023 года улице императора Хирохито, находящейся неподалеку от Летнего сада, примерно в районе нынешней улицы Чайковского. Из других остроумных топонимов упоминаются станции аквабуса «Белогвардейская» и «Проспект Ольги Великой». Кроме того, небоскребный комплекс а-ля Москва-Сити теперь возвышается в центре Петрограда, а что еще печальней, даже монархический строй не смог воспрепятствовать реновации Летнего сада в стилистике евроремонта.
Про незадачливого вождя мирового пролетариата на светских вечеринках сплетничают, будто бы «ему сделали мавзолей в Аргентине, и он лежит там мумифицированный, а все местные ходят на него глазеть и даже деньги за это платят». Однако дело Ленина в каком-то смысле живет: его потихоньку продолжает правнук Виктор Ульянов (Евгений Серзин), художник-акционист, у которого своя арт-коммуна «Ком в горле». Среди самых громких акций Ульянова — макабрический перформанс на открытии фонтанов в Петергофе, а также «Слезы империи» — нарисованный на разведенном мосту гигантский глаз, плачущий кровавыми слезами (отчетливая отсылка к другому человеческому органу, в свое время изображенному на Литейном мосту одной арт-группой).
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Сквозь все эти атрибуты «нового прочтения» в фильме Нурбека Эгена вполне просматривается знакомая старым акунинским читателям детективная канва романа: 20-летний сотрудник сыскной полиции расследует серию загадочных самоубийств, к которым причастна роковая женщина Амалия Бежецкая (Милена Радулович), участница подпольной террористической организации «Азазель». В экранной версии авантюристка и содержанка приобрела приличную профессию певицы, но по-прежнему косплеит Клеопатру: ее вожделеют все половозрелые мужские особи, которыми она вертит, как хочет. Не исключение и император Николай III (Максим Матвеев), который в первых двух сериях «Фандорина» представляется куда более занятным персонажем, чем следователь-молокосос.
У исполнителя заглавной роли Владислава Тирона задача, в общем-то, несложная: прятать еще только пробуждающуюся способность к дедукции под маской застенчивости и невинности, периодически робко напоминая разным снисходительным персонажам, что он не Эразм, а Эраст, и не Федорин, а Фандорин. Другое его важное занятие — строить глазки ценной свидетельнице Лизе (Мила Ершова), которая сразу же настоятельно предлагает перейти на «ты», и держать ее в курсе расследования, а главное — одалживает новому другу свое платье для костюмированного бала у Амалии. Кроме бойкой и дерзкой Лизы воспитанием Фандорина занимается его шеф Бриллинг (Сергей Горошко): «Доверяйте своей интуиции и не позволяйте психологическим травмам влиять на вашу уверенность». (Как знают поклонники Фандорина, настоящее горе свалится на него в первой же книге и станет причиной его заикания, но, к счастью, не отразится на его аналитическом уме.)
И становление личности Фандорина, и расследование деятельности «Азазеля» в сериале немного отходят на второй план перед семейными и политическими проблемами Николая III, получившегося весьма трагикомической фигурой, жалкой и беспомощной, но в чем-то и трогательной. В начале первой серии на церемонии вручения военных наград император, как обычно смущенный и испуганный, внезапно вопреки протоколу вручает орден за миротворческую деятельность премьер-министру (Евгений Стычкин), стараясь соблюсти баланс между силовой и либеральной «башнями». Конфликт между ними обостряется на заседании, где обсуждается восстание радикалов на Ближнем Востоке. «Что это будет за империя, если мы не отреагируем?» — разжигает имперские амбиции главнокомандующий, его высочество Михаил Юрьевич Романов (Игорь Черневич), между тем как либеральный премьер настаивает на недопустимости «военного вмешательства во внутренние дела суверенного государства».
Еще труднее самодержцу балансировать между Амалией, которая дает ему «интимные концерты», как уверяют таблоиды, и императрицей Анной (Уршула Малка), не скрывающей своего презрения к мужу. Что неудивительно: апофеозом недееспособности императора становится неумение даже как следует хлопнуть дверью после семейной сцены. «Хлопни за меня», — приказывает Николай лакею после очередного неприятного разговора с супругой, прекрасно знающей, что он опять отправился в вертеп разврата к Амалии. Возвращаясь с вечеринки несолоно хлебавши, пьяный император, одетый в штатское, бредет с бутылкой по пустынной набережной Мойки, специально перекрытой полицейскими, и жалуется самому себе на собственное ничтожество: «Да, я жалок! Даже изменить жене не могу, как обычный русский мужик…»
Разнюнившийся Николай вызывает искреннюю человеческую симпатию. Но в то же время складывается впечатление, что авторы альтернативной истории в «Фандорине» сохранили монархию и уже не впервые в российской практике отдали власть в слабые безвольные руки только для того, чтобы лишний раз показать декоративную сущность и историческую бесперспективность самодержавия. Впрочем, всегда остается надежда, что в следующих сериях события примут не совсем предсказуемый оборот: царь возьмется за ум, стукнет кулаком по столу и все-таки задумается не только об интимных концертах, но и о спасении отечества от художников-экстремистов.
Лидия Маслова, специально для «Фонтанки.ру»