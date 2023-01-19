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    В Царском Селе показали, как у них цветет сирень, — вдыхать ее аромат можно до марта

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    В двух залах Александровского дворца ГМЗ «Царское Село» выставили в кадках цветущую сирень. Традиция, существовавшая в семье последнего российского императора, была возрождена в 2022 году.

    Цветы стоят в двух залах — Сиреневом кабинете и Кленовой гостиной. До марта отцветшие кусты будут заменять новыми.

    К раннему пробуждению сирень готовили с декабря: чтобы заставить цветы появиться в срок, сотрудникам приходилось проводить с ними процедуры каждые 40 минут в течение рабочего дня.

    «В дореволюционное время выгонка цветочных кустарников была очень распространена, — рассказывает главный хранитель парков ГМЗ «Царское Село» Ольга Филиппова. — В старинных книгах по садоводству часто встречаешь методики выгонки кустарников и цветов. В своей работе мы в том числе пользуемся старинными инструкциями, зачастую именно там можно увидеть какие-то нюансы и секреты».

    Фото: ГМЗ «Царское Село»
    Фото: ГМЗ «Царское Село»
    Фото: ГМЗ «Царское Село»
    Фото: ГМЗ «Царское Село»
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    В Александровском дворце цвести заставили исторические сорта: белая «Мадам Лемуан» — первая в мире махровая сирень, «рожденная» во Франции в 1890 году, «Воспоминание о Людвиге Шпете» — сорт, созданный в Германии в 1883 году.

    Первые 13 интерьеров Александровского дворца — личные комнаты Николая II и Александры Федоровны — открылись после реставрации в августе 2021 года.

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