В Царском Селе показали, как у них цветет сирень, — вдыхать ее аромат можно до марта

В двух залах Александровского дворца ГМЗ «Царское Село» выставили в кадках цветущую сирень. Традиция, существовавшая в семье последнего российского императора, была возрождена в 2022 году.



Цветы стоят в двух залах — Сиреневом кабинете и Кленовой гостиной. До марта отцветшие кусты будут заменять новыми.



К раннему пробуждению сирень готовили с декабря: чтобы заставить цветы появиться в срок, сотрудникам приходилось проводить с ними процедуры каждые 40 минут в течение рабочего дня.



«В дореволюционное время выгонка цветочных кустарников была очень распространена, — рассказывает главный хранитель парков ГМЗ «Царское Село» Ольга Филиппова. — В старинных книгах по садоводству часто встречаешь методики выгонки кустарников и цветов. В своей работе мы в том числе пользуемся старинными инструкциями, зачастую именно там можно увидеть какие-то нюансы и секреты».