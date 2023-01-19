Режиссер Николай Досталь скончался на 77-м году жизни

Режиссер, Народный артист России Николай Досталь скончался 18 января на 77-м году жизни — об этом в соцсетях сообщила его племянница, актриса и продюсер Дарья Досталь.



«Гробовая тишина во мне. Дышать не могу. Вчера вечером, ушёл мой дядя, Николай Николаевич Досталь. Любимый мой режиссер. Драгоценный мой человек. Родной мой…» — написала она.