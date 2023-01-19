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    Кино

    Режиссер Николай Досталь скончался на 77-м году жизни

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    Режиссер, Народный артист России Николай Досталь скончался 18 января на 77-м году жизни — об этом в соцсетях сообщила его племянница, актриса и продюсер Дарья Досталь.

    «Гробовая тишина во мне. Дышать не могу. Вчера вечером, ушёл мой дядя, Николай Николаевич Досталь. Любимый мой режиссер. Драгоценный мой человек. Родной мой…» — написала она.

    Фото: wikipedia.org
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    Информацию также подтвердили «Фонтанке» в Союзе кинематографистов.

    Николай Досталь снял такие фильмы, как «Человек с аккордеоном», «Облако-рай» и него продолжение «Коля — перекати поле», «Мелкий бес», «Полицейские и воры», «Петя по дороге в царствие небесное», телефильмы «Гражданин начальник» и сериал «Штрафбат». Как второй режиссер работал на картине Гайдая «Не может быть!», как актер снялся в фильме «До свидания, мальчики» и других.

    Режиссер был награжден премиями «Кинотавр», кинофестиваля в Локарно, ТЭФИ, «Виват кино России», «Окно в Европу».

    Был сыном известного советского режиссера Николая Досталя и братом продюсера Владимира Досталя.

    Фото: wikipedia.org

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