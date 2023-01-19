В каршеринге у Парадного квартала нашли водителя с начинкой в вещах

Наряд полиции остановил у Парадного квартала в центре Петербурга каршеринговый автомобиль: содержимое потянуло на уголовное дело.
«Черри Тигго» полицейские припарковали накануне около полуночи у дома 14 по Виленскому переулку, стало известно «Фонтанке» 19 января. За рулем автомобиля, по предварительной информации, находился 33-летний житель Красногвардейского района. На заднем сиденье в салоне машины лежали его вещи. В них полицейские нашли два свертка с веществом весом 470 граммов. Эксперты установили, что это наркотическое средство.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков.