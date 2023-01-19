Дератизация в диких условиях. В Мурино наблюдали, как осторожная ласка пыталась утащить добычу

Видео: «Девяткино online»

Под Петербургом очевидцы засняли бегущую с пойманной крысой ласку. В Росприроднадзоре отреагировали на видео напоминанием о правилах безопасности при встрече с дикими животными.

Жители Петербурга и Ленобласти все чаще стали встречать диких животных вблизи жилой застройки, отметили 18 января в пресс-службе СЗМУ Росприроднадзора. Кроме лис и зайцев, в городской черте нередко встречается и ласка — хищный зверек из семейства куньих. Ее неоднократно встречали, например, в Приморском районе Петербурга. А накануне видео бегущей с добычей ласки опубликовали в группе «Девяткино online». Зверек тащил упитанную крысу, периодически бросая ее и убегая в укрытие. Засняли ласку в Мурино, и, по словам автора видео, этих зверьков часто замечают на поле между Буграми и Мурино, около улицы Новой и в квартале «Цвета Радуги».