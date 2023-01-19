    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -1

    1 м/с, вос

    750мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd68.87eur74.59

    Дератизация в диких условиях. В Мурино наблюдали, как осторожная ласка пыталась утащить добычу

    1096
    2 комментария

    Видео: «Девяткино online»

    Под Петербургом очевидцы засняли бегущую с пойманной крысой ласку. В Росприроднадзоре отреагировали на видео напоминанием о правилах безопасности при встрече с дикими животными.

    Жители Петербурга и Ленобласти все чаще стали встречать диких животных вблизи жилой застройки, отметили 18 января в пресс-службе СЗМУ Росприроднадзора. Кроме лис и зайцев, в городской черте нередко встречается и ласка — хищный зверек из семейства куньих. Ее неоднократно встречали, например, в Приморском районе Петербурга. А накануне видео бегущей с добычей ласки опубликовали в группе «Девяткино online». Зверек тащил упитанную крысу, периодически бросая ее и убегая в укрытие. Засняли ласку в Мурино, и, по словам автора видео, этих зверьков часто замечают на поле между Буграми и Мурино, около улицы Новой и в квартале «Цвета Радуги».

    В Росприроднадзоре отмечают, что ласка неприхотлива в условиях обитания. Основой ее рациона являются мышевидные грызуны, поэтому там, где они есть, вероятность встречи со зверем увеличивается. Обычно ласка охотится на мышей полевок, но не делает исключения и для крыс.

    «Ласка, как правило, на человека бросаться не будет. Но стоит помнить, что, как и многие дикие животные, при попытке его поймать, будет защищаться и может больно укусить. Кроме того, есть риск заразиться бешенством. По этой причине трогать ласку не следует. Нужно дать животному спокойно уйти», — рекомендуют в ведомстве и подчеркивают, что во многих регионах России этот зверек занесен в Красную книгу, как вид, находящийся под угрозой исчезновения и нуждающийся в охране.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургДикие животныеЛаска
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Свободу Лёхе!19 Янв 2023 в 01:42
    Тут.. уже сложнее на себя проецировать..) - Не дури, давай! - Господи, ни разу ни крыской ни лаской я не был! - Так попробуй! - Не, увольняй меня! ) - Ты что-то Увидел! - Да, мне стыдно об этом говорить но, если Ты позволишь.. - Валяй!..) - Увидел я.. Геленджик и.. - Что ещё ты увидел? - Господи, настолько не далеко мы ушли от.. животных (в хорошем и плохом смысле Слова), что просто.. - хоть пить бросать! - Не спеши с Выводами! - Да не, я не об этом, не брошу! ) - Зачем ты это делаешь? - Опять и снова уводишь Ты меня от Темы! - ))) - Почему смеёшься "надо мной"? - Разве ты не знаешь, что Тему выбираешь.. - ты?! - Как это? ) - Сочинения при Поступлении помнишь? - Как не помнить, я.. - ненавидел Литературу ибо, не было ни времени ни интереса слишком уж её читать, тем более.. - до дыр! ) - Спортом занимался? - Прости..) - Ерунда, ты не один такой тут у Меня..) - Господи, я уже.. сплю? - Желаешь? - Нет! ) - Не спи тогда..) - Когда?) - Ты.. - нудный Очень! - есть над чем работать - ? )))
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close