Дератизация в диких условиях. В Мурино наблюдали, как осторожная ласка пыталась утащить добычу

Видео: «Девяткино online»
Под Петербургом очевидцы засняли бегущую с пойманной крысой ласку. В Росприроднадзоре отреагировали на видео напоминанием о правилах безопасности при встрече с дикими животными.
Жители Петербурга и Ленобласти все чаще стали встречать диких животных вблизи жилой застройки, отметили 18 января в пресс-службе СЗМУ Росприроднадзора. Кроме лис и зайцев, в городской черте нередко встречается и ласка — хищный зверек из семейства куньих. Ее неоднократно встречали, например, в Приморском районе Петербурга. А накануне видео бегущей с добычей ласки опубликовали в группе «Девяткино online». Зверек тащил упитанную крысу, периодически бросая ее и убегая в укрытие. Засняли ласку в Мурино, и, по словам автора видео, этих зверьков часто замечают на поле между Буграми и Мурино, около улицы Новой и в квартале «Цвета Радуги».
В Росприроднадзоре отмечают, что ласка неприхотлива в условиях обитания. Основой ее рациона являются мышевидные грызуны, поэтому там, где они есть, вероятность встречи со зверем увеличивается. Обычно ласка охотится на мышей полевок, но не делает исключения и для крыс.
«Ласка, как правило, на человека бросаться не будет. Но стоит помнить, что, как и многие дикие животные, при попытке его поймать, будет защищаться и может больно укусить. Кроме того, есть риск заразиться бешенством. По этой причине трогать ласку не следует. Нужно дать животному спокойно уйти», — рекомендуют в ведомстве и подчеркивают, что во многих регионах России этот зверек занесен в Красную книгу, как вид, находящийся под угрозой исчезновения и нуждающийся в охране.