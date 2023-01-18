Есть деньги, выбор – не проблема. Что продают в автосалонах Петербурга

В 2022 году продажи новых автомобилей в петербургских дилерских центрах рухнули на 60 процентов. Ни одна иномарка, произведенная в западных странах, больше не поставляется в Петербург. Но это – официально. На деле дилеры нашли способы доставки новых машин. Некоторым удалось адаптироваться к новым реалиям настолько, что в продаже есть даже авто 2023 года выпуска.



В большинстве салонов машины все же прошлогодние, зато без пробега. «Приходят автовозом. Продаем по договору комиссии, но чисто технически это новый автомобиль. Откуда везем? Где-то Белоруссия, где-то Казахстан», – говорят дилеры. То, что речь идет о параллельном импорте – уже не секрет.