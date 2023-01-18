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    Есть деньги, выбор – не проблема. Что продают в автосалонах Петербурга

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    В 2022 году продажи новых автомобилей в петербургских дилерских центрах рухнули на 60 процентов. Ни одна иномарка, произведенная в западных странах, больше не поставляется в Петербург. Но это – официально. На деле дилеры нашли способы доставки новых машин. Некоторым удалось адаптироваться к новым реалиям настолько, что в продаже есть даже авто 2023 года выпуска.

    В большинстве салонов машины все же прошлогодние, зато без пробега. «Приходят автовозом. Продаем по договору комиссии, но чисто технически это новый автомобиль. Откуда везем? Где-то Белоруссия, где-то Казахстан», – говорят дилеры. То, что речь идет о параллельном импорте – уже не секрет.

    В некоторых случаях речь идет об остатках с заводов, работавших в России. Например, когда речь идет о Mitsubishi Outlander. Его производили на автозаводе в Калуге: «Это остатки, они конечны. Возможно, через 2–3 месяца уже ничего не останется. Если будем возить, то Outlander четвертого поколения, но и цена уже будет плюс миллион», – рассказали в дилерском центре.

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