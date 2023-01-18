В Петербурге мужчину осудили за «неспортивное поведение» на дворовой футбольной площадке

Суд в Петербурге огласил приговор в отношении Акрама Бурхонова, который отличился хулиганской выходкой в Красносельском районе. Об этом 18 января говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов города.
В конце июня прошлого года, будучи нетрезвым, мужчина отправился на футбольную площадку между домами 12/1 и 12/2 на улице Маршала Захарова. Там ему особенно не понравился один человек — он подошёл к нему и начал размахивать ножом. Свои действия Бурхонов сопровождал криками и нехорошими словами.
Когда потерпевший отбежал в сторону, Бурхонов подошёл к его футбольному мячу и проткнул предмет.
Известно, что мужчина ранее не был судим. Он признал свою вину и раскаялся, а также попросил прощения. На иждивении у него трое малолетних.
«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на девять месяцев в ИК общего режима. Зачтено время содержания под стражей, в связи с чем наказание считается отбытым», — добавили в пресс-службе. Мужчину немедленно освободили из-под стражи в зале суда.