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    В Петербурге мужчину осудили за «неспортивное поведение» на дворовой футбольной площадке

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    2 комментария

    Суд в Петербурге огласил приговор в отношении Акрама Бурхонова, который отличился хулиганской выходкой в Красносельском районе. Об этом 18 января говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов города.

    В конце июня прошлого года, будучи нетрезвым, мужчина отправился на футбольную площадку между домами 12/1 и 12/2 на улице Маршала Захарова. Там ему особенно не понравился один человек — он подошёл к нему и начал размахивать ножом. Свои действия Бурхонов сопровождал криками и нехорошими словами.

    Когда потерпевший отбежал в сторону, Бурхонов подошёл к его футбольному мячу и проткнул предмет.

    Известно, что мужчина ранее не был судим. Он признал свою вину и раскаялся, а также попросил прощения. На иждивении у него трое малолетних.

    «Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на девять месяцев в ИК общего режима. Зачтено время содержания под стражей, в связи с чем наказание считается отбытым», — добавили в пресс-службе. Мужчину немедленно освободили из-под стражи в зале суда.

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    Комментарии 2

    Yksy18 Янв 2023 в 14:52
    "Там ему особенно не понравился один человек — он подошёл к нему и начал размахивать ножом."
    Кто на ком стоял?
    +0−0
    vk4378844718 Янв 2023 в 12:26
    Рафик раскаялся поэтому неуниуат
    а раскаялся потому что поймали и закрыли.
    детей только и стругают и ножиками машут
    +1−0
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