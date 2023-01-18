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    В Петербурге 6 млн исчезли с карты блокадницы после оплаты за ЖКХ

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    6 комментариев

    Счета за квартиру в пятиэтажке Невского района на протяжении двух лет «съедали» четверть миллиона рублей ежемесячно. Пожилая хозяйка не поверила в коммунальный аппетит, полиция тоже. Вора ищут по соседству.

    Уголовное дело готовятся возбудить в полиции после обращения 82-летней жительницы дома на Дальневосточном проспекте, стало известно «Фонтанке» 18 января.

    Женщина, имя которой есть в списках переживших блокаду, накануне памятной даты заказала выписку по своей банковской карте и ужаснулась. За последние два года со счёта списали 6,1 млн рублей.

    Вместе с деньгами рискует исчезнуть вера в добрососедские отношения. Здоровье и уровень владения гаджетами не позволяли пенсионерке самой платить за ЖКХ. В январе 2021-го она попросила делать это Олю, жившую в той же парадной. Ей были доверены карта, пин-код и цифры из смс-сообщений.

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    Комментарии 6

    rybalka18 Янв 2023 в 13:53
    Переводы с карты отследить легко.... но очень трудно доказать, что они сделаны другим человеком. Увы.
    Даже если все деньги окажутся на персональном счете соседки....
    +0−0
    Michael_5e4cd3184082318 Янв 2023 в 13:34
    Оля-ля
    +0−0
    Игoрь18 Янв 2023 в 13:15
    Фигасе стоимость жку для льготной категории граждан.
    +0−0
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