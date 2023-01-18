В Петербурге 6 млн исчезли с карты блокадницы после оплаты за ЖКХ

Счета за квартиру в пятиэтажке Невского района на протяжении двух лет «съедали» четверть миллиона рублей ежемесячно. Пожилая хозяйка не поверила в коммунальный аппетит, полиция тоже. Вора ищут по соседству.
Уголовное дело готовятся возбудить в полиции после обращения 82-летней жительницы дома на Дальневосточном проспекте, стало известно «Фонтанке» 18 января.
Женщина, имя которой есть в списках переживших блокаду, накануне памятной даты заказала выписку по своей банковской карте и ужаснулась. За последние два года со счёта списали 6,1 млн рублей.
Вместе с деньгами рискует исчезнуть вера в добрососедские отношения. Здоровье и уровень владения гаджетами не позволяли пенсионерке самой платить за ЖКХ. В январе 2021-го она попросила делать это Олю, жившую в той же парадной. Ей были доверены карта, пин-код и цифры из смс-сообщений.