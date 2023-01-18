В Петербурге 6 млн исчезли с карты блокадницы после оплаты за ЖКХ

Счета за квартиру в пятиэтажке Невского района на протяжении двух лет «съедали» четверть миллиона рублей ежемесячно. Пожилая хозяйка не поверила в коммунальный аппетит, полиция тоже. Вора ищут по соседству.



Уголовное дело готовятся возбудить в полиции после обращения 82-летней жительницы дома на Дальневосточном проспекте, стало известно «Фонтанке» 18 января.



Женщина, имя которой есть в списках переживших блокаду, накануне памятной даты заказала выписку по своей банковской карте и ужаснулась. За последние два года со счёта списали 6,1 млн рублей.

