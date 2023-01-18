В Петербурге молодой иностранец заявил о групповом надругательстве

Полиция Кировского района проверят информацию о нападении на иностранца, обосновавшегося в Петербурге. Он перечислил шестерых, лишивших всего, в том числе мужской чести.



Накануне в полицию обратился 22-летний гражданин Таджикистана с просьбой отыскать устроивших ему ночь ужасов, стало известно «Фонтанке» 18 января. Незадолго до полуночи понедельника на проспекте Стачек, 7, он имел неосторожность сесть в серый «Фольксваген Поло», набитый едва знакомыми людьми. Поездка пошла не по плану.

По словам молодого человека, ему натянули на голову футболку, и следующим, что он увидел, была неизвестная автомойка, где шестеро били его, размахивали ножом и совершали сексуальное насилие.