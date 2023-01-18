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    В Петербурге молодой иностранец заявил о групповом надругательстве

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    11 комментариев

    Полиция Кировского района проверят информацию о нападении на иностранца, обосновавшегося в Петербурге. Он перечислил шестерых, лишивших всего, в том числе мужской чести.

    Накануне в полицию обратился 22-летний гражданин Таджикистана с просьбой отыскать устроивших ему ночь ужасов, стало известно «Фонтанке» 18 января. Незадолго до полуночи понедельника на проспекте Стачек, 7, он имел неосторожность сесть в серый «Фольксваген Поло», набитый едва знакомыми людьми. Поездка пошла не по плану.

    По словам молодого человека, ему натянули на голову футболку, и следующим, что он увидел, была неизвестная автомойка, где шестеро били его, размахивали ножом и совершали сексуальное насилие.

    Без айфона, 50 тысяч, рюкзака и паспорта его выбросили у ТК «Норд» на проспекте Просвещения только следующим утром.

    Иностранец приехал в Россию вскоре после своего совершеннолетия. Работает шеф-поваром в ресторане, почти как два года имеет вид на жительство.

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    Комментарии 11

    ЗвездаИнглии18 Янв 2023 в 10:58
    Описан ритуал всупления в ципсостадо.
    +1−3
    Софокл Аристархович'18 Янв 2023 в 10:49
    "Вписка" в стадо соплеменников
    +5−0
    Штиль18 Янв 2023 в 10:40
    Не верю, что парень сел в авто, в котором уже ехали незнакомые люди. Наверняка всё было совсем по-другому и соплеменники захотели быть вместе, автомойка, что может быть более романтичным.
    +5−1
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