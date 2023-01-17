300 миллиардов поводов для оптимизма. Сбербанк обнародовал отчетность за 2022 год

Фото: Пелагея Тихонова/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Крупнейший российский банк — Сбербанк — отчитался об итогах 2022 года. Несмотря на все тяжелые удары, удалось выйти в заметный плюс, а главное — расширить бизнес.

По итогам года у банка насчитывается 106,7 млн розничных клиентов и более 3 млн компаний — клиентов-юридических лиц. Они получили 15 трлн руб. корпоративных и 4,8 трлн руб. розничных кредитов. Все это принесло Сбербанку 300 миллиардов рублей прибыли, говорится в отчете по РПБУ во вторник, 17 января.



Стакан, как известно, может быть наполовину полон или наполовину пуст. Так же и банковский отчет. Оптимисты могут восхищаться прибылью Сбербанка по итогам 2022 года, а пессимисты напомнят, что по итогам 2021 года банк заработал в четыре раза больше. Оптимист скажет, что только в декабре ушедшего года прибыль Сбербанка составила 125,5 млрд рублей, что на 40% больше, чем было в декабре 2021 года, — скептик возразит, что рекордные результаты Сбера — производная от страхов сворачивания программ льготной ипотеки (в декабре Сбербанк выдал ипотечных кредитов на 382 млрд рублей — это рекорд).



Также банк выдал максимальный с начала года объем потребительских кредитов — 243 млрд руб. Общий объем кредитов, выданных частным клиентам в декабре, тоже был рекордным — 625 млрд рублей (в целом розничный кредитный портфель банка с начала года вырос до 12 трлн рублей (на 12,9%). В то же время сумма средств на счетах физических лиц превысила 18,3 трлн руб.

В некотором смысле результаты Сбербанка могут рассматриваться как «модель» поведения российской экономики — несмотря на все события 2022 года, она сохраняет устойчивость, а отдельные ее сегменты продолжают зарабатывать прибыль для своих владельцев. Можно даже сказать, что если бы все было иначе, то вместо спада на волне постковидного восстановления экономика РФ могла бы вырасти процента на три — и тогда Сбербанк отчитался бы о гораздо большей прибыли, а так будет отличным результатом, если через год, в январе 2024-го, он сообщит о прибыли в триллион.



Больше всех, наверное, результатов отчета Сбербанка ждали его «народные акционеры» — те маленькие инвесторы, которые в январе 2022 года покупали его акции. Сегодня их «вложения» стоят процентов на сорок меньше, чем год назад. Хотя в теории, если Сбер будет наращивать прибыль «декабрьскими темпами», довольно высок шанс, что цена акций тоже вернется к прежним показателям. Хотя в первых числах января (в ожидании позитивного отчета) акции Сбера на Мосбирже уже росли более чем на 7%. Да и дивиденды акционерам можно выплатить.



Но если, как мы думаем, рынок смотрит на российскую экономику через призму результатов Сбербанка, то надо помнить, что экономика РФ продолжает оставаться критически зависимой от внешних факторов — цен на экспортные ресурсы, а еще точнее — от решений правительства, которые оно может принять в ситуации нехватки нефтяных доходов. Будем надеяться, что наблюдение за акциями Сбера поможет нам догадаться, какие решения может принять власть.



Дмитрий Прокофьев, специально для «Фонтанки.ру»

