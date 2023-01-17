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    Не menage à trois. Петербуржец задержан за покушение на двойное убийство

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    Разделённый на троих быт в Выборгском районе Петербурга закончился уголовным делом о покушении на убийство. Две женщины в больнице, мужчина в изоляторе вспоминает, почему мог схватиться за нож. Об этом стало известно «Фонтанке» 17 января.

    В понедельник, за час до полуночи, житель коммуналки на Лесном проспекте через службу «112» попросил утихомирить соседа, поднявшего руку на женщину. Приехавший на место наряд нашёл не одну, а двух пострадавших. Досталось им не только кулаками. 50-летняя пациентка поступила в Мариинскую больницу с проникающим ножевым ранением живота, 40-летняя — с ранами груди и порезанной рукой, которой, вероятно, пыталась защититься. Обе в тяжёлом состоянии.

    По версии следствия, рукоприкладствовал 35-летний дворник, терпение отказало ему в разгар алкогольного застолья. Обе пострадавшие, по предварительным данным, зарабатывают на ниве клининга. Одна состоит с подозреваемым в отношениях, другая — её подруга. Втроём живут чуть меньше года.

    Утро вторника мужчина встретил в изоляторе временного содержания фигурантом дела о покушении на убийство двух и более лиц. Обстановка едва ли удивила: семь лет назад его судили по статьям о разбое и угрозе убийством.

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    ПетербургКриминалНападениеПокушение на убийство
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    Комментарии 4

    Local17 Янв 2023 в 14:40
    "А любовь,а любовь
    На троих не делится"(С)
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