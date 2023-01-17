Не menage à trois. Петербуржец задержан за покушение на двойное убийство

Разделённый на троих быт в Выборгском районе Петербурга закончился уголовным делом о покушении на убийство. Две женщины в больнице, мужчина в изоляторе вспоминает, почему мог схватиться за нож. Об этом стало известно «Фонтанке» 17 января.



В понедельник, за час до полуночи, житель коммуналки на Лесном проспекте через службу «112» попросил утихомирить соседа, поднявшего руку на женщину. Приехавший на место наряд нашёл не одну, а двух пострадавших. Досталось им не только кулаками. 50-летняя пациентка поступила в Мариинскую больницу с проникающим ножевым ранением живота, 40-летняя — с ранами груди и порезанной рукой, которой, вероятно, пыталась защититься. Обе в тяжёлом состоянии.

