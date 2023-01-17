«Это всегда заканчивалось увечьями и смертью». Клим Жуков — о темнокожих викингах, женщинах-ярлах и прочих опиумных притонах от Netflix

В сети не утихают споры об исторической (не)достоверности сериала Netflix «Викинги: Вальхалла». В обсуждение включился даже губернатор Новгородской области Андрей Никитин, которого особенно возмутил темнокожий викинг в древнем Новгороде. Все сомнения интернет-знатоков «Фонтанка» адресовала блогеру и историку Климу Жукову.
— Сразу главный вопрос: может ли викинг быть темнокожим? Я правильно понимаю, что это профессиональное определение, а не этническое?
— Нет, не может быть решительно. Даже если представить какие-то невероятные путешествия этих самых викингов, они до чёрной Африки совершенно точно не доплывали, только до северной арабской. И это были люди чрезвычайно традиционалистской патриархальной культуры, интеграция туда иноплеменников (даже с одного цвета кожей) было дело очень затруднительное. Очень важно — это родственные соседские общины, которые садились на корабли и куда-то плыли. Какие, прошу прощения, негры могут быть викингам соседи и родственники? Это нонсенс.
— Все-таки уточню. Викинг — это про профессию или про этнос?
— Наверное, можно сказать, что викинг — это профессия…. Конечно, не этнос. Этническая привязка была тогда очень слабая, были ещё фактически племена, поздние северо-германские вождества, которые располагались на территории современной Скандинавии и Англии. Главное — чей ты родственник и на какой конкретно территории живешь, а не то что ты свеон, готландец или танн.
— По сюжету этот герой родом из Константинополя. Это как-то ситуацию спасает или нет?
— Какая разница, откуда он: из Константинополя или Багдада. Он этим викингам родственник, сосед? Среди датских викингов с трудом мог затесаться даже предок современных шведов, хотя у них в то время одинаковый язык был. При этом они очень вряд ли могли оказаться на одном корабле. На один корабль попадают люди, которые живут рядом и находятся в кровном родстве или являются соседями, что зачастую одно и то же. Это крайне спаянные общинные коллективы, которые именно по общинному принципу формировались.
А как иначе? Вот есть могучий бонд, богатый человек, у которого есть безумный младший сын. Ему не достанется наследства, дома он устраивает безобразия. Бонд понимает: сына надо куда-то утилизировать. После чего он при помощи своих соседей строит ему корабль, который комплектуется… кем? Они что, на HeadHunter дают объявления? Туда пойдут дети тех, кто это дело строил или оплачивал постройку — то есть соседи и родственники. Экипаж корабля [составлял] 20–30–40, максимум 70 человек, — это всё та или иная община.
— С викингами понятно. К сериалу есть и другие вопросы. Например, опиумный притон в Новгороде XI века там держит азиат. Это возможно?
— Нет. Опиум у нас в то время не курили — это раз. Опиум в то время не курил вообще никто — это два. И произрастал он в Индии. Откуда там взялся человек из Индии, в Новгороде 11 века? И как он на 10 тысяч километров наладил поставки? Больше нигде он в это время не рос, нигде его не умели делать. От Бенгалии до Новгорода обеспечьте-ка мне поставки! Черт возьми, как? Торговля была крайне опосредованная, через десятые руки вывозили товары, и в первую очередь вывозили из Индии (или по дороге, которая шла через Индию) драгоценные камни и специи.
— Теперь давайте про хозяина. Откуда этот человек, четко не говорится, но зрители воображают, что это уроженец Китая. Мог в Новгороде в 11 веке оказаться каким-то образом китаец?
— Если там не мог оказаться индус, то как бы там, интересно, оказался китаец? Это еще дальше. У нас с Китаем отношения чисто территориальные были очень сложные и крайне редкие. В Китай первый раз посольство попало в эпоху Троецарствия — это III век н.э. Прибыли из Рима. Послы с высоким дипломатическим уровнем, великолепно обеспеченные по полной программе, за которыми стоит мощь целой империи — вот они смогли доехать до Китая, условно, поздороваться. Больше никаких отношений не было. Теоретически, повторяю, могли какие-то послы из Китая доехать или римские послы, наоборот, в Китай. Но не более того. Человеческого трансфера у нас не было вообще.
— Наверное, предположить, что в Новгород могла попасть женщина-ученый из Алеппо, тоже не можем?
— А вот из Алеппо можем — это те места, куда викинги вполне доплывали на кораблях чисто физически. Из Алеппо каким-то способом увезенная, украденная, взятая замуж женщина могла оказаться в Новгороде в том числе. Прямо скажем, случай не слишком вероятный и точно не распространенный, но чисто теоретически вполне возможный.
— Мы понимаем, как выглядели печенеги? В сериале есть один пленный печенег, про него тоже много писали. У него черные кудрявые волосы, глаза… Тоже, наверное, темные. Их не видно — завязаны.
— У нас есть точное понимание того, как выглядели печенеги, — это нормальное тюркское племя. Они выглядели очень похоже на то, как выглядит современное население Казани. То есть волжские булгары — те же самые тюрки. Вот они выглядели примерно так же, как наши татары родные волжские.
— Первый сезон вызвал похожие споры. Больше всего досталось ярлу, который стал женщиной с темной кожей.
— Про темную кожу уже все сказано — этого просто не может быть. Функции ярла теоретически женщина исполнять могла. Всё просто: она жена ярла, ярла убили, взрослого наследника у него нет. Соответственно, она вполне может исполнять его функции. Такие случаи не частые, но они известны. Женщина пользовалась довольно расширенными правами в Скандинавии по причине жесточайшей преждевременной убыли мужского населения из-за известной профессии. Женщина, особенно знатная, была знаком межсемейственного хозяйственного контракта: муж жену брал вместе с землями её рода. Она не просто женщина, она представляет земли своего рода и свой род, она функция, и как функция она может выступать в качестве ярла. Повторюсь, что явление это очень нечастое, но в исключительных случаях быть такое могло.
— Женщины могли участвовать в набегах? За это сериал тоже ругали: мол, слишком много женщинов-воинов.
— Есть, по-моему, два упоминания, которые имеют относительную историческую достоверность. Подчеркиваю: это не абсолютный факт. Вот два довольно скупых упоминания о том, что женщины участвовали в набегах наравне с мужчинами. Это всегда плохо заканчивалось, увечьями и смертью. Опять же, на общее число викингов это тысячные доли процента.
Если мы исследуем относительно примитивные общества эпохи варварства, то женщина может исполнять мужские функции при жесточайшей убыли мужского населения. На Кавказе такое было ещё в 19 веке исследовано этнографами: женщина (внимание!) при помощи специального ритуала назначается мужчиной. За неё ритуально выдают замуж других женщин и она таким образом становится главой рода. Вот всё, в роду больше нет мужиков. Финиш.
Я чисто теоретически не понимаю. Вот поехала женщина с викингами-мужиками на драккаре в набег. С какой скоростью с ней попытаются вступить в половую связь? И с какой скоростью после попытки вступить в половую связь эти сорок мужиков передерутся? Вы же понимаете, что история «я не такая» и «только по моему согласию» не работает в условиях викингского общества и полного отсутствия уголовного кодекса? А они могли на веслах месяц просидеть, могли полгода. Им скучно, а все они вполне в репродуктивной поре. Это обязательно закончится предложением интимного свойства, а при возможном отказе массовым изнасилованием. Что гораздо вероятнее — с поножовщиной за право этого изнасилования. Она ничего не сделает. Если сорок мужиков соберутся, то они, конечно же, её одолеют.
— У вас лично какое отношение к таким историческим допущениям? С каким настроением смотрите современное историческое кино?
— Для меня эта ужасная инклюзивность — плохо замаскированная и из-за этого самая гнусная форма расизма. К расизму я, конечно, очень плохо отношусь. В чем соль: почему вы не даете неграм быть неграми? Снимите фильм про Мартина Лютера Кинга, великого борца за освобождение негритянского народа, про восстание рабов в южноамериканских штатах. Позвольте людям быть людьми. Попытка сделать черного викинга — это вы показываете нам смешную зверушку, как уже было неоднократно в человеческих зоопарках в богоспасаемой Европе и Америке. Ничего общего с толерантностью это не имеет, это гнуснейшая форма расизма.
— Как я понимаю, это делается в том числе за тем, чтобы не ограничивать темнокожих актеров в ролях.
— Чушь собачья. Есть сериалы про современную Америку. Если вы реально озабочены правами чернокожих актеров, снимайте больше фильмов, куда можно вставить чернокожего актера, а не придумывайте, как можно сделать «черного белого». Выглядит это гнусно и притянуто за уши.
Алина Ампелонская, «Фонтанка.ру»