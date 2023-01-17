«Это всегда заканчивалось увечьями и смертью». Клим Жуков — о темнокожих викингах, женщинах-ярлах и прочих опиумных притонах от Netflix

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В сети не утихают споры об исторической (не)достоверности сериала Netflix «Викинги: Вальхалла». В обсуждение включился даже губернатор Новгородской области Андрей Никитин, которого особенно возмутил темнокожий викинг в древнем Новгороде. Все сомнения интернет-знатоков «Фонтанка» адресовала блогеру и историку Климу Жукову.



— Сразу главный вопрос: может ли викинг быть темнокожим? Я правильно понимаю, что это профессиональное определение, а не этническое?



— Нет, не может быть решительно. Даже если представить какие-то невероятные путешествия этих самых викингов, они до чёрной Африки совершенно точно не доплывали, только до северной арабской. И это были люди чрезвычайно традиционалистской патриархальной культуры, интеграция туда иноплеменников (даже с одного цвета кожей) было дело очень затруднительное. Очень важно — это родственные соседские общины, которые садились на корабли и куда-то плыли. Какие, прошу прощения, негры могут быть викингам соседи и родственники? Это нонсенс.

Фото: Скриншот сериала Netflix «Викинги: Вальхалла» Поделиться Поделиться





— Все-таки уточню. Викинг — это про профессию или про этнос?

— Наверное, можно сказать, что викинг — это профессия…. Конечно, не этнос. Этническая привязка была тогда очень слабая, были ещё фактически племена, поздние северо-германские вождества, которые располагались на территории современной Скандинавии и Англии. Главное — чей ты родственник и на какой конкретно территории живешь, а не то что ты свеон, готландец или танн.



— По сюжету этот герой родом из Константинополя. Это как-то ситуацию спасает или нет?

— Какая разница, откуда он: из Константинополя или Багдада. Он этим викингам родственник, сосед? Среди датских викингов с трудом мог затесаться даже предок современных шведов, хотя у них в то время одинаковый язык был. При этом они очень вряд ли могли оказаться на одном корабле. На один корабль попадают люди, которые живут рядом и находятся в кровном родстве или являются соседями, что зачастую одно и то же. Это крайне спаянные общинные коллективы, которые именно по общинному принципу формировались.



А как иначе? Вот есть могучий бонд, богатый человек, у которого есть безумный младший сын. Ему не достанется наследства, дома он устраивает безобразия. Бонд понимает: сына надо куда-то утилизировать. После чего он при помощи своих соседей строит ему корабль, который комплектуется… кем? Они что, на HeadHunter дают объявления? Туда пойдут дети тех, кто это дело строил или оплачивал постройку — то есть соседи и родственники. Экипаж корабля [составлял] 20–30–40, максимум 70 человек, — это всё та или иная община.



— С викингами понятно. К сериалу есть и другие вопросы. Например, опиумный притон в Новгороде XI века там держит азиат. Это возможно?

— Нет. Опиум у нас в то время не курили — это раз. Опиум в то время не курил вообще никто — это два. И произрастал он в Индии. Откуда там взялся человек из Индии, в Новгороде 11 века? И как он на 10 тысяч километров наладил поставки? Больше нигде он в это время не рос, нигде его не умели делать. От Бенгалии до Новгорода обеспечьте-ка мне поставки! Черт возьми, как? Торговля была крайне опосредованная, через десятые руки вывозили товары, и в первую очередь вывозили из Индии (или по дороге, которая шла через Индию) драгоценные камни и специи.

Фото: Скриншот сериала Netflix «Викинги: Вальхалла» Поделиться Поделиться





— Теперь давайте про хозяина. Откуда этот человек, четко не говорится, но зрители воображают, что это уроженец Китая. Мог в Новгороде в 11 веке оказаться каким-то образом китаец?



— Если там не мог оказаться индус, то как бы там, интересно, оказался китаец? Это еще дальше. У нас с Китаем отношения чисто территориальные были очень сложные и крайне редкие. В Китай первый раз посольство попало в эпоху Троецарствия — это III век н.э. Прибыли из Рима. Послы с высоким дипломатическим уровнем, великолепно обеспеченные по полной программе, за которыми стоит мощь целой империи — вот они смогли доехать до Китая, условно, поздороваться. Больше никаких отношений не было. Теоретически, повторяю, могли какие-то послы из Китая доехать или римские послы, наоборот, в Китай. Но не более того. Человеческого трансфера у нас не было вообще.



— Наверное, предположить, что в Новгород могла попасть женщина-ученый из Алеппо, тоже не можем?

— А вот из Алеппо можем — это те места, куда викинги вполне доплывали на кораблях чисто физически. Из Алеппо каким-то способом увезенная, украденная, взятая замуж женщина могла оказаться в Новгороде в том числе. Прямо скажем, случай не слишком вероятный и точно не распространенный, но чисто теоретически вполне возможный.

Фото: Скриншот сериала Netflix «Викинги: Вальхалла» Поделиться Поделиться





— Мы понимаем, как выглядели печенеги? В сериале есть один пленный печенег, про него тоже много писали. У него черные кудрявые волосы, глаза… Тоже, наверное, темные. Их не видно — завязаны.



— У нас есть точное понимание того, как выглядели печенеги, — это нормальное тюркское племя. Они выглядели очень похоже на то, как выглядит современное население Казани. То есть волжские булгары — те же самые тюрки. Вот они выглядели примерно так же, как наши татары родные волжские.

Фото: Скриншот сериала Netflix «Викинги: Вальхалла» Фото: Скриншот сайта rusanthropology.ru Поделиться Поделиться





— Первый сезон вызвал похожие споры. Больше всего досталось ярлу, который стал женщиной с темной кожей.

— Про темную кожу уже все сказано — этого просто не может быть. Функции ярла теоретически женщина исполнять могла. Всё просто: она жена ярла, ярла убили, взрослого наследника у него нет. Соответственно, она вполне может исполнять его функции. Такие случаи не частые, но они известны. Женщина пользовалась довольно расширенными правами в Скандинавии по причине жесточайшей преждевременной убыли мужского населения из-за известной профессии. Женщина, особенно знатная, была знаком межсемейственного хозяйственного контракта: муж жену брал вместе с землями её рода. Она не просто женщина, она представляет земли своего рода и свой род, она функция, и как функция она может выступать в качестве ярла. Повторюсь, что явление это очень нечастое, но в исключительных случаях быть такое могло.



Фото: Скриншот сериала Netflix «Викинги: Вальхалла» Поделиться Поделиться





— Женщины могли участвовать в набегах? За это сериал тоже ругали: мол, слишком много женщинов-воинов.

— Есть, по-моему, два упоминания, которые имеют относительную историческую достоверность. Подчеркиваю: это не абсолютный факт. Вот два довольно скупых упоминания о том, что женщины участвовали в набегах наравне с мужчинами. Это всегда плохо заканчивалось, увечьями и смертью. Опять же, на общее число викингов это тысячные доли процента.



Фото: Скриншот сериала Netflix «Викинги: Вальхалла» Поделиться Поделиться





Если мы исследуем относительно примитивные общества эпохи варварства, то женщина может исполнять мужские функции при жесточайшей убыли мужского населения. На Кавказе такое было ещё в 19 веке исследовано этнографами: женщина (внимание!) при помощи специального ритуала назначается мужчиной. За неё ритуально выдают замуж других женщин и она таким образом становится главой рода. Вот всё, в роду больше нет мужиков. Финиш.



Я чисто теоретически не понимаю. Вот поехала женщина с викингами-мужиками на драккаре в набег. С какой скоростью с ней попытаются вступить в половую связь? И с какой скоростью после попытки вступить в половую связь эти сорок мужиков передерутся? Вы же понимаете, что история «я не такая» и «только по моему согласию» не работает в условиях викингского общества и полного отсутствия уголовного кодекса? А они могли на веслах месяц просидеть, могли полгода. Им скучно, а все они вполне в репродуктивной поре. Это обязательно закончится предложением интимного свойства, а при возможном отказе массовым изнасилованием. Что гораздо вероятнее — с поножовщиной за право этого изнасилования. Она ничего не сделает. Если сорок мужиков соберутся, то они, конечно же, её одолеют.



— У вас лично какое отношение к таким историческим допущениям? С каким настроением смотрите современное историческое кино?

— Для меня эта ужасная инклюзивность — плохо замаскированная и из-за этого самая гнусная форма расизма. К расизму я, конечно, очень плохо отношусь. В чем соль: почему вы не даете неграм быть неграми? Снимите фильм про Мартина Лютера Кинга, великого борца за освобождение негритянского народа, про восстание рабов в южноамериканских штатах. Позвольте людям быть людьми. Попытка сделать черного викинга — это вы показываете нам смешную зверушку, как уже было неоднократно в человеческих зоопарках в богоспасаемой Европе и Америке. Ничего общего с толерантностью это не имеет, это гнуснейшая форма расизма.

— Как я понимаю, это делается в том числе за тем, чтобы не ограничивать темнокожих актеров в ролях.



— Чушь собачья. Есть сериалы про современную Америку. Если вы реально озабочены правами чернокожих актеров, снимайте больше фильмов, куда можно вставить чернокожего актера, а не придумывайте, как можно сделать «черного белого». Выглядит это гнусно и притянуто за уши.

Алина Ампелонская, «Фонтанка.ру»

