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    Перевернувшийся прицеп превратил ЦКАД в линию обороны

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    Часть центральной кольцевой автодороги в Подмосковье неподалеку от Подольска оказалась заблокирована из-за перевернувшегося грузовика. Теперь по ней не проехать и на танке.

    Днем в телеграм-канале «Москва с огоньком» появились фото с места ДТП. Судя по снимкам, из прицепа выпали бетонные «пирамиды».

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    В столичном дептрансе уточнили, что авария произошла на внешней стороне 228-го км ЦКАД. Грузовик врезался в отбойник, после чего его прицеп перевернулся и перекрыл движение. Сейчас на месте работают оперативные службы. Информация о пострадавших уточняются.

    Сейчас затруднено движение на участке протяженностью 3,5 км.

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