Перевернувшийся прицеп превратил ЦКАД в линию обороны

Часть центральной кольцевой автодороги в Подмосковье неподалеку от Подольска оказалась заблокирована из-за перевернувшегося грузовика. Теперь по ней не проехать и на танке.



Днем в телеграм-канале «Москва с огоньком» появились фото с места ДТП. Судя по снимкам, из прицепа выпали бетонные «пирамиды».

