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    Студента из Туниса задержали в Петербурге за изнасилование у «Грота»

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    3 комментария

    Меньше суток потребовалось сотрудникам уголовного розыска Петроградского района, чтобы найти предполагаемого обидчика петербурженки. Она заявила об изнасиловании в Александровском парке.

    Полиции о своей беде 52-летняя местная жительница рассказала в субботу днем, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 января. По предварительной информации, она жаловалась, что у кафе, расположенного в парке у дома 3-Г, на нее напал мужчина, изнасиловал и совершил действия сексуального характера.

    Около десяти вечера в субботу по подозрению в нападении на петербурженку был задержан 24-летний гражданин Туниса, который в своих соцсетях позиционирует себя как студента «Военмеха». В самом вузе уверяют, что среди их учащихся на данный момент граждан Туниса нет.

    Возбуждено уголовное дело.

    Ночь с воскресенья на понедельник подозреваемый провел в камере.

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    ИзнасилованиеИностранецНасильственные действия сексуального характераЗадержание подозреваемого
    ЛАЙК1
    СМЕХ11
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ17
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    Комментарии 3

    ПАТИОТ16 Янв 2023 в 10:41
    😭💤
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