Студента из Туниса задержали в Петербурге за изнасилование у «Грота»

Меньше суток потребовалось сотрудникам уголовного розыска Петроградского района, чтобы найти предполагаемого обидчика петербурженки. Она заявила об изнасиловании в Александровском парке.



Полиции о своей беде 52-летняя местная жительница рассказала в субботу днем, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 января. По предварительной информации, она жаловалась, что у кафе, расположенного в парке у дома 3-Г, на нее напал мужчина, изнасиловал и совершил действия сексуального характера.



Около десяти вечера в субботу по подозрению в нападении на петербурженку был задержан 24-летний гражданин Туниса, который в своих соцсетях позиционирует себя как студента «Военмеха». В самом вузе уверяют, что среди их учащихся на данный момент граждан Туниса нет.

