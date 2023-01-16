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    Регистратор зафиксировал, как с крыши фуры срывается лёд и летит в лобовое стекло

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    После ДТП у посёлка Дубровка (Всеволожский район Ленобласти) ищут водителя фуры, который не почистил свой автомобиль. Регистратор потерпевшего зафиксировал полёт льда, кадры публикует 16 января группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

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    15 января в 13:10 в районе посёлка Дубровка с крыши фуры сорвались куски льда и попали во встречный легковой автомобиль, причинив серьезные повреждения, рассказывает в группе Александра. Водитель фуры уехал, его ищут. «ДТП оформили, теперь хочу выйти на водителя [фуры], — пишет Александра. — Надеюсь, что водитель выйдет на связь и мы сможем договориться».

    Такие случаи нередки, «Фонтанка» писала о них. Водителям фур рекомендуют проверять тенты перед поездкой. Кто-то чистит их с помощью швабры.

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