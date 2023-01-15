Петербуржцам сказали, до какого времени лучше сидеть дома. Иначе сдует ветром

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Петербурге из-за сильного ветра. Об этом 15 января предупреждает Смольный со ссылкой на Росгидрометцентр.



Ожидается, что ночью порывы местами будут достигать 15 м/с. Это не шторм, но довольно крепкий ветер.

«Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду. Действовать этот режим будет до 9 часов утра 16 января.



Власти просят горожан быть острожными при нахождении на открытых пространствах. Водителям следует проявлять особую внимательность. В городском ГУ МЧС ранее рекомендовали убрать вещи со двора и балкона, поставить машину в гараж или припарковаться подальше от деревьев и слабо укреплённых конструкций. На улице лучше обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также деревья, мосты, линии электропередачи.

