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    Петербуржцам сказали, до какого времени лучше сидеть дома. Иначе сдует ветром

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    «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Петербурге из-за сильного ветра. Об этом 15 января предупреждает Смольный со ссылкой на Росгидрометцентр.

    Ожидается, что ночью порывы местами будут достигать 15 м/с. Это не шторм, но довольно крепкий ветер.

    «Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду. Действовать этот режим будет до 9 часов утра 16 января.

    Власти просят горожан быть острожными при нахождении на открытых пространствах. Водителям следует проявлять особую внимательность. В городском ГУ МЧС ранее рекомендовали убрать вещи со двора и балкона, поставить машину в гараж или припарковаться подальше от деревьев и слабо укреплённых конструкций. На улице лучше обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также деревья, мосты, линии электропередачи.

    Помимо сильного ветра, в ночь на понедельник ожидаются мокрый снег с дождем и похолодание до 0...+2 градусов. На дорогах будет скользко. Днем потеплеет до +1...+3 градуса, но дождь с мокрым снегом продолжат «радовать» петербуржцев.

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