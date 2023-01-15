Умер актер Вахтанг Кикабидзе

В Грузии ушел из жизни легендарный киноактер и певец Вахтанг Кикабидзе. Ему было 84 года. Об этом 15 января сообщил грузинский канал «Мтавари архи».



Причина его смерти не уточняется. В ноябре 2021 года СМИ писали, что актер тяжело переживает смерть супруги Ирины, с которой прожил в браке больше 55 лет. Сообщалось, что Кикабидзе «похудел, осунулся и выглядит очень болезненно».

