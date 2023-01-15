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    Умер актер Вахтанг Кикабидзе

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    28 комментариев
    Фото: Давид Мдзинаришвили/ТАСС
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    В Грузии ушел из жизни легендарный киноактер и певец Вахтанг Кикабидзе. Ему было 84 года. Об этом 15 января сообщил грузинский канал «Мтавари архи».

    Причина его смерти не уточняется. В ноябре 2021 года СМИ писали, что актер тяжело переживает смерть супруги Ирины, с которой прожил в браке больше 55 лет. Сообщалось, что Кикабидзе «похудел, осунулся и выглядит очень болезненно».

    Вахтанг Кикабидзе — советский и грузинский певец, автор песен, киноактёр, режиссёр, сценарист, а также политический деятель. За свою карьеру снялся в десятках фильмов. Особенно запомнился зрителям по ролям Валико Мизандари из фильма «Мимино» и Джона Глэбба из «ТАСС уполномочен заявить…».

    Имеет звание народного артиста Грузинской ССР, был лауреатом Государственной премии СССР (1978). С 2020 года был депутатом парламента Грузии.

    Фото: Давид Мдзинаришвили/ТАСС

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