Сетка не помогла. В доме на бульваре Красных Зорь случилось то, чего боялись два года

По его словам, в результате обрушения никто не пострадал. На фото можно заметить, что куски лежат прямо у входа в парадную. Судя по всему, место было огорожено.

Часть фасада жилого дома на бульваре Красных Зорь, 7, обвалилась утром 15 января. Об этом сообщил «Фонтанке» один из жильцов.

Мужчина рассказал, что эта часть фасада замотана сеткой уже почти два года, но ремонтные работы за это время не проводились. При этом на сайте «Наш Санкт-Петербург» в ноябре жильцы оставили сразу несколько жалоб на повреждение кровли здания.

Одна из жительниц сообщила, что рушится лифтовая шахта. «Два года назад отвалилась первая порция кирпича и штукатурки, сегодня — вторая, и, судя по виду шахты, не последняя. Чудом получилось так, что никто не проходил», — пишет Анна.



Жаловались горожане на портале «Наш Санкт-Петербург» и на состояние лифтовых шахт на крыше, которые обернули сетками. Тогда был получен ответ, что «проблема была внесена в проект плана текущего ремонта на 2022 год». Работы должны были выполнить в октябре.

Редакция «Фонтанки» направила запрос в ЖКС №2 Невского района.

