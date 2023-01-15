    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -1

    3 м/с, вос

    753мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd67.57eur73.11

    Сетка не помогла. В доме на бульваре Красных Зорь случилось то, чего боялись два года

    8139
    8 комментариев

    читатель «Фонтанки»

    Часть фасада жилого дома на бульваре Красных Зорь, 7, обвалилась утром 15 января. Об этом сообщил «Фонтанке» один из жильцов.

    По его словам, в результате обрушения никто не пострадал. На фото можно заметить, что куски лежат прямо у входа в парадную. Судя по всему, место было огорожено.

    Фото: читатель «Фонтанки» Алексей
    Фото: читатель «Фонтанки» Алексей
    Фото: читатель «Фонтанки» Алексей
    ПоделитьсяПоделиться

    Мужчина рассказал, что эта часть фасада замотана сеткой уже почти два года, но ремонтные работы за это время не проводились. При этом на сайте «Наш Санкт-Петербург» в ноябре жильцы оставили сразу несколько жалоб на повреждение кровли здания.

    Одна из жительниц сообщила, что рушится лифтовая шахта. «Два года назад отвалилась первая порция кирпича и штукатурки, сегодня — вторая, и, судя по виду шахты, не последняя. Чудом получилось так, что никто не проходил», — пишет Анна.

    Жаловались горожане на портале «Наш Санкт-Петербург» и на состояние лифтовых шахт на крыше, которые обернули сетками. Тогда был получен ответ, что «проблема была внесена в проект плана текущего ремонта на 2022 год». Работы должны были выполнить в октябре.

    Редакция «Фонтанки» направила запрос в ЖКС №2 Невского района.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ23
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close