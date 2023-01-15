Кто такой цуцик и где раки зимуют? Попробуйте угадать, откуда у известных фраз ноги растут

Если бы не было фразеологизмов, наша речь (а возможно, и вся жизнь) была бы куда скучнее. Но еще интереснее не просто пользоваться этими выражениями, но и знать, откуда они произошли и почему мы вообще так стали говорить. Узнать это мы и предлагаем вам прямо сейчас. И не бойтесь ошибиться — это тест не про исключительные знания, а про то, что нас окружает.