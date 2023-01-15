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    Кто такой цуцик и где раки зимуют? Попробуйте угадать, откуда у известных фраз ноги растут

    Осторожно: у некоторых выражений не самое приятное прошлое!

    2936
    2 комментария
    Если постараться, можно разговаривать одними только фразеологизмами, но неплохо было бы знать, откуда они у нас вообще взялись
    Если постараться, можно разговаривать одними только фразеологизмами, но неплохо было бы знать, откуда они у нас вообще взялисьИллюстрация: фрагмент картины Иеронима Босха «Сад земных наслаждений»
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    Если бы не было фразеологизмов, наша речь (а возможно, и вся жизнь) была бы куда скучнее. Но еще интереснее не просто пользоваться этими выражениями, но и знать, откуда они произошли и почему мы вообще так стали говорить. Узнать это мы и предлагаем вам прямо сейчас. И не бойтесь ошибиться — это тест не про исключительные знания, а про то, что нас окружает.

    Где раки зимуют?

    Кто такой цуцик, который всё время мерзнет?

    Что за зубы обычно кладут на полку?

    Где лежал тот самый камень преткновения?

    Кому изначально перемывали косточки?

    Какие люди первыми удостоились звания «большая шишка»?

    С чем связан фразеологизм «пудрить мозги»?

    Кому давали от ворот поворот?

    С чем связано выражение «и ежу понятно»?

    С чем связано появление выражения «деньги не пахнут»?

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    Кто такой цуцик и где раки зимуют? Попробуйте угадать, откуда у известных фраз ноги растут

    По крайней мере, вы только что узнали много интересного.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Кто такой цуцик и где раки зимуют? Попробуйте угадать, откуда у известных фраз ноги растут

    Вы можете козырнуть фразеологизмом, и какая разница, откуда у него ноги растут!

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Кто такой цуцик и где раки зимуют? Попробуйте угадать, откуда у известных фраз ноги растут

    Вы без труда козырнете фразеологизмом, а если надо, расскажете, откуда он произошел.

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Кто такой цуцик и где раки зимуют? Попробуйте угадать, откуда у известных фраз ноги растут

    Слишком хорошо. Время от времени вам стоит выходить из библиотеки!

    Поделитесь результатом

    Если постараться, можно разговаривать одними только фразеологизмами, но неплохо было бы знать, откуда они у нас вообще взялись
    Если постараться, можно разговаривать одними только фразеологизмами, но неплохо было бы знать, откуда они у нас вообще взялисьИллюстрация: фрагмент картины Иеронима Босха «Сад земных наслаждений»

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