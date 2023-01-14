Оттепель продолжается. Теплые и влажные воздушные массы господствуют над Петербургом

В субботу, 14 января, в Санкт-Петербурге продолжается оттепель. Днем ожидаются осадки в виде дождя, ночью — небольшой мокрый снег. Температура воздуха в течение суток 2…4 градусов тепла. Атмосферное давление будет меняться мало. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Как уточняет центр «ФОБОС», в атмосфере над Петербургом господствуют теплые и влажные воздушные массы атлантического происхождения. Они пришли в регион по периферии циклона с центром над Скандинавией.