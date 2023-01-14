Оттепель продолжается. Теплые и влажные воздушные массы господствуют над Петербургом

В субботу, 14 января, в Санкт-Петербурге продолжается оттепель. Днем ожидаются осадки в виде дождя, ночью — небольшой мокрый снег. Температура воздуха в течение суток 2…4 градусов тепла. Атмосферное давление будет меняться мало. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Как уточняет центр «ФОБОС», в атмосфере над Петербургом господствуют теплые и влажные воздушные массы атлантического происхождения. Они пришли в регион по периферии циклона с центром над Скандинавией.
«В такой ситуации ожидается облачная погода, пройдут небольшие осадки, преимущественно дожди, а температурный фон останется на 5–6° выше климатической нормы. Температура воздуха +2…+4 градуса, по области −1…+4 градуса», — информирует «ФОБОС».
Ветер ожидается южный 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 753 миллиметра ртутного столба — ниже нормы.