Русская игра по китайским правилам? Зачем ЦБ начал торговать юанями

Фото: Александр Казаков/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Банк России с 13 января вернулся к операциям по продаже и покупке валюты на внутреннем рынке, но относится это только к китайскому юаню. Так добирают доходы для бюджета, но есть здесь место и нефтегазовой логической петле.



Накануне первый день присутствия ЦБ РФ на торгах юанями (продавало их Министерство финансов, а «взяло» оно юани из Фонда национального благосостояния) не принес каких-то больших потрясений валютному рынку: юань стоил чуть дешевле десяти рублей, стал стоить чуть дороже. Курс китайской валюты поднялся на 9,5 копейки — до 10,12 рубля. Интересно, что в 15:00 мск курс доллара США составил 68,12 руб./$1, что на 36,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 73,4 руб./EUR1, подорожав на 25 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) таким образом увеличилась на 31,3 копейки — до 70,5 рубля. Таким образом, никаких серьезных потрясений выход ЦБ РФ на валютный рынок не принес.



Впрочем, все по плану: ни правительство, ни финансовый регулятор не попытались одним махом крутануть на бирже все запланированные к обмену на юани 54 миллиарда 500 миллионов рублей — именно столько денег нужно правительству, чтобы компенсировать нехватку бюджетных доходов.

Нехватка эта пока не слишком значительная, но тут вот какая проблема — дефицит бюджета прошлого года составил 3,3 трлн рублей (год назад правительство планировало профицит, но что-то пошло не так). Расходы бюджета в 2022 году превысили 31 трлн рублей, на четверть больше, чем планировалось. Но если в первой половине года эти расходы компенсировались такими же экстремальными доходами от экспорта нефти и газа, то ближе к зиме ситуация изменилась. А в декабре произошло резкое — в полтора раза — падение цен на российскую нефть (притом, что мировые цены остались на прежнем уровне). По собственному заявлению Минфина, сделанному неделю назад, баррель Urals в декабре 2022 года продавался за $50 (средняя цена по году составляла больше $76 за баррель). Официальная оценка уровня нефтяных цен в январе будет через три недели, а согласно неофициальной информации, озвученной Bloomberg со ссылкой на данные ценового агентства Argus Media, Urals со отгрузкой в Приморске (Ленинградская область) идет уже дешевле $40 — чуть ли не в половину меньше, чем за баррель Brent.



Поэтому Минфин и объясняет в своем релизе, что операции покупки/продажи ликвидных активов в пределах дополнительных/недополученных нефтегазовых доходов возобновляются «в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий, а также снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и государственные финансы».



Говоря о стабильности, правительство имеет в виду запланированные и «заложенные» в бюджет 8 триллионов рублей нефтяных доходов: это камень, на котором стоит бюджетная конструкция, потому что магическая сумма в 8 триллионов доходов примерно соответствует расходам на «силовой блок». Это то, что правительство будет оплачивать любой ценой, ну а в данном случае — ценой юаней из бюджета.



Вообще история с компенсацией бюджетных доходов через продажу юаней — как минимум, неоднозначная с точки зрения экономики в целом. Российским экспортерам (и не только экспортерам) нужен курс рубля на уровне 70–80 рублей за доллар, такую оценку не раз озвучивал сам первый вице-премьер по экономике Андрей Белоусов. Но покупка валюты (пусть даже юаней) за рубли со стороны Минфина — работает на удорожание рубля, а значит, — в перспективе — на увеличение того самого импорта, который никак не получается заместить.



Но у правительства нет в данный момент другого выхода. Если при сравнительно высоких ценах на ⁠нефть в 2022 году оно получило дефицит бюджета более трех триллионов, то при низких ⁠ценах на нефть, а возможно, вдвое более ⁠низких ⁠— дефицит может быть гораздо больше.

Приходится продавать — продавать юани, потому что других ликвидных активов в ФНБ, судя по всему, нет. Да, конечно, там числятся акции российских системообразующих предприятий, но продать их сейчас «по рынку» — невозможно. Они стоят значительно дешевле, чем год назад, попытайся превратить их в деньги — не будет ни активов, ни денег. С долларами и евро тоже все понятно, хотя ЦБ и Минфин продолжают их учитывать в расчетах между собой так, как будто с валютными счетами ничего не случилось. Остается юань.



Но с юанем вот что происходит — официально в ФНБ сейчас (по состоянию на 1 декабря) 309,7 млрд юаней. По текущему курсу это почти что 3,1 трлн рублей (для простоты: 1 юань — это примерно 10 рублей по итогам вчерашних торгов). Это много, хватит на покрытие годового дефицита бюджета (при неизменности других условий), но…

Юани Россия получает из Китая в обмен на нефтегаз, причем КНР по итогам 2022 года поглотила 20 % российского экспорта. Но именно Китай сейчас — ключевой покупатель российской нефти, и та самая «низкая цена за нефть» — это цена, которую платит Китай. Ниже цены — меньше юаней идет в Россию, — тех самых юаней, продажа которых, по замыслу правительства РФ, должна компенсировать падение нефтяных доходов, вызванных низкими ценами на нефть… Можно сказать, что Китай получил небывалый рычаг давления на экономику РФ. Но это уже конспирология.



Дмитрий Прокофьев, специально для «Фонтанки.ру»