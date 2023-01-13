В Госдуме не смогли договориться об отсрочке для многодетных отцов и о военных сборах для запасников старше 30 лет Фото: Артём Устюжанин / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 13 января 2023 года.



СМИ заявили, что десятый пакет санкций Евросоюза будет готов этой зимой

Десятый пакет санкций ЕС должен быть готов к концу февраля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов Польши и Литвы. По данным источников издания, в десятый пакет могут войти новые ограничения против банков и ядерного сектора, запрет на торговлю алмазами. В Госдуме не договорились об отправке не служивших запасников старше 30 лет на военные сборы

Член комитета Госдумы России по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с Ura.ru заявил, что не служивших россиян старше 30 лет и находящихся в запасе будут отправлять на военные сборы после принятия закона об изменении возраста для призыва в армию. — Тех, кто выше 30 лет, будут привлекаться на сборы, чтобы получить военно-учетную специальность и не быть пушечным мясом, — объяснил Соболев. — Для этого нужно очень многое сделать, в том числе у нас должен быть обученный мобилизационный резерв. Для тех, кто в запасе или резерве, но не имеет никакой военной специальности, будут проводить военные сборы.

Позже глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов в беседе с РБК заявил, что слова Соболева не связаны с реальностью. — Это мечты Виктора Ивановича Соболева, не связанные с реальностью никоим образом, — прокомментировал Картаполов. Путин поручил подготовить идеи по освобождению врачей от воинской обязанности по мобилизации Президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека поручил до 1 февраля подготовить идеи по освобождению от воинской обязанности протезистов и других врачей, призванных по частичной мобилизации. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

— Минобороны России подготовить совместно с Минздравом России и органами исполнительной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и представить предложения по освобождению от исполнения воинской обязанности протезистов, врачей-ортопедов и врачей иных специальностей, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, — говорится в документе.

Ответственными за исполнение поручения назначены министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, врио главы ДНР Денис Пушилин, врио главы ЛНР Леонид Пасечник, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Володин предложил лишать уехавших из страны граждан РФ имущества Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин предложить конфисковывать имущество у граждан России, уехавших из страны, и назвал свою идею «Законом для негодяев». — Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране. Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан. При этом позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют наших солдат и офицеров. Чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться, — написал Володин у себя в Telegram-канале. — В этой ситуации правильно будет соответствующие статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесенный ущерб.

В свою очередь депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов в разговоре с РИА Новости рассказал, что работа над мерами в отношении покинувших страну и наносящих ей ущерб ведется, соответствующую процедуру создадут. — Человек, покинувший страну в трудный час и своими действиями наносящий ей ущерб, не может пользоваться теми же правами, что и остальные российские граждане, — заявил Морозов, добавив, что на основании закона такие граждане «могут и должны быть поражены в правах — и политических, и социальных, и имущественных». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на такие инициативы, отметил, что «власти РФ должны поступать так, чтобы уехавшие из страны граждане захотели вернуться». — В данной ситуации нельзя открывать «ящики Пандоры». С врагами надо бороться, но все остальные — это граждане России, — подчеркнул Песков.

Минобороны отчиталось о взятии Соледара Министерство обороны РФ сообщило, что вечером 12 января «завершено освобождение города Соледар». — Освобождение Соледара позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, после чего взять в «котел» остающиеся там подразделения, — заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. — В ходе освобождения Соледара подразделения ВДВ совершили скрытый маневр, атаковали позиции Киева, блокировали город с северной и южной сторон. ВКС России в ходе освобождения Соледара были уничтожены три самолета и вертолет, выполнявших задачи по огневой поддержке украинских войск. За последние трое суток в районе Соледара уничтожено более 700 украинских военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения ВСУ. В Госдуме заявили, что многодетным отцам отменили отсрочку от мобилизации, но в «Единой России» это опровергли

Председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила у себя в Telegram-канале, что Генштаб ВС РФ отменил право на отсрочку от мобилизации для отцов многодетных семей с тремя детьми. Она написала об этом после встречи с членом Совета по правам человека Ириной Киркорой.



— К сожалению, Ирина Валерьевна подтвердила опасения об отмене пункта Директивы Генштаба от 04.10.2022 г. об отсрочках при проведении частичной мобилизации отцов многодетных семей с тремя детьми, — написала Останина. — Соответствующий документ, по словам Ирины Киркоры, был направлен в военкоматы в конце декабря прошлого года за подписью теперь уже бывшего начальника Генштаба Валерия Герасимова и нашел подтверждение в ее разговоре с представителем Генштаба.

Тем временем на горячей линии Минобороны заявили, что отсрочка от мобилизации предоставляется отцам четырех детей, а вопрос по отцам с тремя детьми всё еще находится в проработке. А первый заместитель председателя Совфеда и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что отсрочку от мобилизации для отцов троих детей сохранят.



— Отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется! Соответствующая директива Генштаба, выпущенная в октябре, продолжает и продолжит действовать. Отработали этот вопрос с Минобороны, чтобы прекратить все спекуляции на эту тему, — написал Турчак у себя в Telegram-канале.

В ответ на это Нина Останина обратила внимание на то, что никакого документа в подтверждение своих слов ни сенатор Турчак, ни Генштаб не опубликовали.

— Остается только поверить секретарю Генсовета партии «Единая Россия» на слово и цитировать его военкомам и судьям, в случае нарушения прав мобилизованных, — написала Нина Останина.

