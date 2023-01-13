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    В Тюменской области мужчина из ревности пырнул ножом подругу, а после купил ей новый телефон

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    Житель Тюменской области вышел из любовного треугольника прямиком в колонию. Купленный подруге в качестве компенсации за ножевое ранение телефон суд учел в качестве смягчающего обстоятельства, но остаться на свободе подарок не помог. Подробности сообщает пресс-служба судов региона 13 января.

    Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью против 50-летнего жителя села Исетское рассмотрел Исетский районный суд, который установил, что в ночь на 11 сентября прошлого года мужчина был дома со своей подругой. К ним в гости заглянул ее бывший сожитель. Компания выпивала, потом легла спать. Ночью подсудимый хватился своей возлюбленной и обнаружил ее спящей вместе с бывшим. Ревность заставила схватиться за нож и ударить женщину в грудь. После он сам вызвал полицию и попытался свалить вину на бывшего сожителя, но потом все же признался.

    Мужчина извинился перед подругой и купил ей новый телефон.

    Суд назначил Белозерову наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Виновного взяли под стражу прямо в зале суда.

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