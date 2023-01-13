Таран асфальтоукладчика на Стачек обошелся водителю KIA в 1 млн рублей

Водителю легкового автомобиля придется выплатить компенсацию за поврежденный асфальтоукладчик, в который он въехал позапрошлой осенью в Кировском районе Петербурга. В отсутствие страховки суд взыскал с него больше 1 миллиона рублей.
Авария произошла 3 ноября 2021 года у дома 48и по проспекту Стачек. Водитель автомобиля KIA Soul нарушил скоростной режим и столкнулся с асфальтоукладчиком Vogele Super 1600–2, принадлежащим коммерческой фирме, сообщает 13 января объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. В результате дорожная техника получила повреждения на 1 051 243 рубля.
Фирма-владелец просила суд взыскать ущерб с водителя «КИА». Ответчик вину в ДТП признал, что подтверждает постановление о прекращении производства по делу, однако гражданская ответственность участников аварии не была застрахована.
Выборгский районный суд Петербурга постановил, что потерпевшей стороне должны быть возмещены расходы на полное восстановление эксплуатационных и товарных характеристик поврежденной техники. В итоге с водителя легковой взыскали все 1 051 243 рубля, а также расходы на госпошлину в 13 456 рублей.