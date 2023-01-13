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    Алиментщик, чтобы не лишиться «Мерседеса», запер в нем жену и ребенка в Петербурге

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    Петербуржец, накопивший долгов по алиментам, кредиту и налогам, остался без машины, когда поехал с семьей за покупками. Пытаясь помешать приставам арестовать автомобиль, он запер в нем жену и ребенка.

    Судебные приставы во время очередного рейда по выявлению автомобилей должников в Петербурге обнаружили на парковке одного из торговых комплексов города Mercedes-Benz Sprinter неплательщика алиментов, сообщает 13 января пресс-служба УФССП по Петербургу. Оказалось, что кроме долга в 120 тысяч рублей перед 10-летним сыном 37-летний мужчина «забыл» заплатить 25 тысяч рублей налогов и не рассчитался с кредитом на 900 тысяч рублей. При этом, как выяснили приставы, должник владеет квартирой рядом с Исаакиевским собором и несколькими люксовыми машинами.

    Аресту «Мерседеса» мужчина всячески препятствовал, возмущаясь действиями приставов, и в конце концов не нашел ничего лучше, чем заблокировать в машине свою супругу и малолетнего ребенка. Приставы же в ответ составили на него протокол за воспрепятствование их законной деятельности по ст. 17. 8 КоАП РФ. Автомобиль арестовали и отправили на спецстоянку, а неплательщику разъяснили, что если он в ближайшее время не погасит долги, машина будет продана в пользу взыскателей. А за свои противоправные действия ему предстоит ответить в суде.

    За 2022 год петербургские приставы арестовали 1635 автомобилей неплательщиков и взыскали порядка 50 миллионов рублей с накопивших долги водителей.

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