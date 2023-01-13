Алиментщик, чтобы не лишиться «Мерседеса», запер в нем жену и ребенка в Петербурге

Петербуржец, накопивший долгов по алиментам, кредиту и налогам, остался без машины, когда поехал с семьей за покупками. Пытаясь помешать приставам арестовать автомобиль, он запер в нем жену и ребенка.



Судебные приставы во время очередного рейда по выявлению автомобилей должников в Петербурге обнаружили на парковке одного из торговых комплексов города Mercedes-Benz Sprinter неплательщика алиментов, сообщает 13 января пресс-служба УФССП по Петербургу. Оказалось, что кроме долга в 120 тысяч рублей перед 10-летним сыном 37-летний мужчина «забыл» заплатить 25 тысяч рублей налогов и не рассчитался с кредитом на 900 тысяч рублей. При этом, как выяснили приставы, должник владеет квартирой рядом с Исаакиевским собором и несколькими люксовыми машинами.