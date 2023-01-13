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    В Петербурге редкие гости. Их клюв это третья нога, а после смерти они становятся мумиями

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    Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
    Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
    Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
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    Клесты-еловики прилетают в Петербург не каждый год, а только при определённых условиях. Северная столица привлекает их своими голубыми елями, но урожай шишек бывает нечасто. В 2022 году он удался, и клесты это заметили. Зоолог Павел Глазков встретил их в Парке имени 300-летия Санкт-Петербурга и показывает 13 января в своём канале «Каждой твари по паре».

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    Самцы клестов красно-малиновые, а самки зеленовато-желтые. Они питаются семенами еловых шишек и готовы это делать в положении вниз головой, а когда надоедает, срезают шишку острым клювом, как будто ножницами. Необычная Х-образная форма клюва позволяет раздвигать чешуйки, а семена клёст достаёт языком. Также клюв работает в качестве третьей ноги, когда птица передвигается по ветвям. В течение жизни тело клеста пропитывается содержащимися в смоле бальзамирующими веществами и после смерти нередко мумифицируется.

    Эти лесные певчие птицы немного крупнее воробья, они не перелётные, но кочевые — ищут места, где больше шишек. Гнездятся и зимой, и летом, в зависимости от урожая шишек, чаще всего откладывают яйца в марте. Людей они боятся не сильно, подпускают довольно близко.

    Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков

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    ПетербургЖивотные в городеПриродаПтицы
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