В Петербурге редкие гости. Их клюв это третья нога, а после смерти они становятся мумиями

Клесты-еловики прилетают в Петербург не каждый год, а только при определённых условиях. Северная столица привлекает их своими голубыми елями, но урожай шишек бывает нечасто. В 2022 году он удался, и клесты это заметили. Зоолог Павел Глазков встретил их в Парке имени 300-летия Санкт-Петербурга и показывает 13 января в своём канале «Каждой твари по паре».
Самцы клестов красно-малиновые, а самки зеленовато-желтые. Они питаются семенами еловых шишек и готовы это делать в положении вниз головой, а когда надоедает, срезают шишку острым клювом, как будто ножницами. Необычная Х-образная форма клюва позволяет раздвигать чешуйки, а семена клёст достаёт языком. Также клюв работает в качестве третьей ноги, когда птица передвигается по ветвям. В течение жизни тело клеста пропитывается содержащимися в смоле бальзамирующими веществами и после смерти нередко мумифицируется.
Эти лесные певчие птицы немного крупнее воробья, они не перелётные, но кочевые — ищут места, где больше шишек. Гнездятся и зимой, и летом, в зависимости от урожая шишек, чаще всего откладывают яйца в марте. Людей они боятся не сильно, подпускают довольно близко.