Соавтору «Рика и Морти» предъявили обвинение в домашнем насилии

Соавтору мультсериала «Рик и Морти» Джастину Ройланду предъявили обвинение в домашнем насилии. Об этом сообщает Variety.



Судебное разбирательство в отношении Ройланда идёт с 2020 года, однако подробности стали известны только сейчас. Потерпевшей по делу проходит бывшая девушка аниматора. Её имя не раскрывается. Ройланду предъявили обвинение в совершении домашнего насилия с нанесением телесных повреждений и по одному пункту статьи о незаконном лишении свободы. Он вину не признал и был освобождён под залог в 50 тысяч долларов.



«Чтобы было ясно, Джастин не только невиновен, но мы также ожидаем, что это дело будет закрыто, как только офис окружного прокурора завершит методический анализ доказательств», — прокомментировал адвокат Эдвард Велборн.

