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    Соавтору «Рика и Морти» предъявили обвинение в домашнем насилии

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    Соавтору мультсериала «Рик и Морти» Джастину Ройланду предъявили обвинение в домашнем насилии. Об этом сообщает Variety.

    Судебное разбирательство в отношении Ройланда идёт с 2020 года, однако подробности стали известны только сейчас. Потерпевшей по делу проходит бывшая девушка аниматора. Её имя не раскрывается. Ройланду предъявили обвинение в совершении домашнего насилия с нанесением телесных повреждений и по одному пункту статьи о незаконном лишении свободы. Он вину не признал и был освобождён под залог в 50 тысяч долларов.

    «Чтобы было ясно, Джастин не только невиновен, но мы также ожидаем, что это дело будет закрыто, как только офис окружного прокурора завершит методический анализ доказательств», — прокомментировал адвокат Эдвард Велборн.

    Джастин Ройланд известен как соавтор научно-фантастического мультсериала для взрослых «Рик и Морти». Он озвучил двух главных героев.

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    АктерДомашнее насилиеНасилиеРик и Морти
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